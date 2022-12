Es ist nicht weniger Regen gefallen

Zwei Kinder gehen in Regenjacken und Gummistiefeln durch den Regen. Einer der wichtigsten Orte, an dem Wetter entsteht, ist weit weg: rund um den Äquator. Was sich dort abspielt, beeinflusst auch das Wetter in hiesigen Regionen..

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) hat jüngst im Umweltministerium in Düsseldorf einen neuen Klimaatlas vorgestellt. In dieser digitalen Datensammlung sind alle vorhandenen Karten, Datenreihen sowie Informations- und Planungswerkzeuge zum Klimawandel und zur Klimaanpassung in Nordrhein-Westfalen in einem System zusammengefasst. „Mit den vorhandenen Datenreihen können historische und mögliche zukünftige Projektionen zur Entwicklung des Klimas in NRW abgerufen werden. Mit Kartendarstellungen werden die Folgen des Klimawandels für jede Region und Kommune in NRW auf einen Blick sichtbar“, schreibt das Landesamt.

Wie stellt sich in diesem Klimaatlas die Situation in Tecklenburg da? Dem Klimaatlas ist zu entnehmen, dass die Jahresmitteltemperatur 2021 in der Kommune Tecklenburg bei 9,9 Grad Celsius lag. Die Durchschnittstemperatur, bezogen auf ganz NRW, betrug 9,8 Grad. In den Jahren 1991 bis 2020 lag diese Jahresmitteltemperatur in Tecklenburg bei 10 Grad Celsius, in den Jahren 1881 bis 1910 indes nur bei 8,5 Grad. Der Jahresmittelwert ist damit im Vergleichszeitraum um 1,5 Grad gestiegen.

Jahresmittelwert

Auch über die Jahresniederschlagsmenge gibt der Atlas Auskunft: 697 Millimeter Regen fielen 2021 – weniger als in ganz NRW. Die Jahresniederschlagsmenge, bezogen auf ganz NRW, lag bei 842 Millimeter.

Dennoch: Vergleicht man die Jahresniederschlagsmengen der Zeiträume 1991 bis 2020 und 1881 bis 1910 miteinander, so stellt man fest: In den jüngst vergangenen 30 Jahren ist die Regenmenge gegenüber den 30 Jahren nach 1881 nicht gesunken – ganz im Gegenteil: Die Jahresniederschlagsmenge im Zeitraum 1991 bis 2020 lag bei 791 Millimetern , die in den Jahren 1881 bis 1910 bei 721 Millimetern.

„Der Klimaatlas ist ein weiterer Baustein, um die Klimaanpassung in NRW voranzutreiben und die verschiedenen Akteurinnen und Akteure zu unterstützen“, hatte NRW-Umweltminister Oliver Krischer bei der Vorstellung betont. „Stadtplanerinnen und Stadtplaner, Klimaschutz- und Klimaanpassungsmanagerinnen und –manager erhalten mit unserem neuen LANUV-Angebot die notwendigen Informationen, Datenreihen und Planungsinstrumente, um wirkungsvolle Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln“, hatte die Präsidentin des LANUV, Dr. Sibylle Pawlowskides, ergänzt.