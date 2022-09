Es wird bald deutlich kühler

Die Stadt will und muss Energiekosten einsparen. Deshalb gibt es verschiedene Maßnahmen, die Kulturfreunde, aber auch Kinder, Jugendliche und Sportler spüren werden.

Stadtrat beschließt Energiesparmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden

Alle Lampen im Foyer des Kulturhauses brannten am Dienstag am frühen Abend, obwohl es draußen noch hell war. ist. Das Licht wird aber ab November dauerhaft ausgeschaltet.

Wärmende Fließjacken für die Mitarbeiter, die in deutlich kühleren Räumen sitzen und arbeiten? Vielleicht noch mit einem Logo der Stadt auf dem Rücken? So etwas gibt es anderenorts durchaus. Das berichtete Pascal Uhlmann (Grüne) am Dienstagabend im Stadtrat. Aufgegriffen wurde dieser Vorschlag allerdings nicht. Der Stadtrat beauftragte allerdings die Stadtverwaltung einstimmig, verschiedene Maßnahmen zur Energieeinsparung umzusetzen.