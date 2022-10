Es wird grün und bunt auf dem umgestalteten Schulhof

Nachdem im Sommer der zweite Schulhofabschnitt des Graf-Adolf-Gymnasiums umgestaltet wurde, steht nun die Bepflanzung der neu geschaffenen Grünflächen bevor.

Bürgermeister Stefan Streit hatte das begleitende Lehrkräfte-Team um Thomas Potthoff und Nadine von der Haar am GAG auf die Bewerbungsmöglichkeit für Förderungen durch das Leader-Programm der Europäischen Union hingewiesen. Dieses will zur Weiterentwicklung ländlicher Räume beitragen. So waren die notwendigen Materialien schnell beisammen und die Bewerbung ein voller Erfolg, schreibt das GAG in einem Pressebericht.

Nachhaltiges Vorhaben

Thomas Potthoff als Projektinitiator steckt inzwischen mitten in den Vorbereitungen. Dank der großzügigen finanziellen Unterstützung konnten vorab Blumenzwiebeln, Setzlinge und Bäume bestellt werden. Diese werden nun am 3. November in Zusammenarbeit von Schülern und Lehrern gepflanzt. Ein laut GAG innovatives und nachhaltiges Vorhaben, welches ab dem kommenden Frühjahr für die gesamte Schulgemeinschaft sichtbar werden wird – wenn die ersten Knospen zu sehen sind und der Schulhof immer grüner und farbenfroher wird.

Zusammen mit der Projektgruppe freut sich Thomas Potthoff auf die Pflanzaktion. „Wir haben im vergangenen Jahr bereits einen Teil unseres Schulhofs neu bepflanzen können. Der Lohn dafür war in diesem Jahr eine bunte Mischung an Wildblumen und das Wissen, damit auch eine Fläche für Bienen und Insekten geschaffen zu haben.“