Eugen Chrost verabschiedet sich

Das Büro im alten Rathaus ist komplett neu möbliert. Doch Eugen Chrost kann die angenehme Atmosphäre nicht mehr lange genießen. Heute hat er dort seinen letzten Arbeitstag. Gemeinsam mit seiner Kollegin Rita Brinkmann hat er sich jahrelang um die Flüchtlinge in den vier Ortsteilen gekümmert und sie bei der Integration unterstützt. Sieben Jahre lang war er zudem Vorsitzender des Vereins Flüchtlings- und Integrationshilfe. Dieses Amt hat er abgegeben. Alles andere würde keinen Sinn machen, sagt Chrost, der sich nicht nur – teilweise – beruflich verändert, sondern auch nach Billerbeck zieht.

Warum teilweise? Eugen Chrost ist nicht nur in der Flüchtlingsarbeit tätig, sondern mit einer halben Stelle Koordinator für die Notfallseelsorge im Kreis Steinfurt sowie Polizeiseelsorger. Das wird er auch bleiben. Hinzu kommt statt der Flüchtlings- und Integrationsarbeit in Tecklenburg nun die Koordination der Notfallseelsorge im Kreis Coesfeld und eine Ausbildung „Organisationsentwicklung für soziale Systeme“ im Bistum Münster und Köln.

Nachfolgeregelung

Für die Arbeit im alten Rathaus gibt es eine Nachfolgeregelung. Und auch die Vereinsführung liegt weiterhin in guten Händen. Agnes Kortland hat den Vorsitz übernommen. Stellvertretende Vorsitzende ist Marielies Saatkamp. Thorsten Ridder ist Kassierer und Stephan Glunz Schriftführer.

Der Verein wurde damals gegründet, um Spendengelder zu verwalten und zur Verfügung zu stellen, wenn beispielsweise eine Mietkaution vorgestreckt werden muss oder Geflüchtete kein eigenes Bankkonto haben, aber eine Kontoverbindung vorweisen müssen.

Und wie sieht die aktuelle Lage aus? Es werden händeringend Wohnungen gesucht, sagt Rita Brinkmann. Rund 120 Geflüchtete – so viele wie bereits 2015 – leben in Unterbringungen wie im alten Rathaus oder in den Containern in Ledde. Rund die Hälfte von ihnen dürfte eine Wohnung beziehen, wenn es denn welche gäbe. Deshalb ruft sie dazu auf, sich bei der Stadt zu melden, wenn jemand Wohnraum zur Verfügung stellen kann.