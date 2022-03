Experten begrüßen Gehölzarbeiten

Tecklenburg-Brochterbeck

Im Winter 2020/2021 gab es von Bürgern massive Kritik an Gehölzarbeiten am Hochwasserschutzbecken in Brochterbeck. Die Stadt ließ das durch ein Fachbüro im Nachgang überprüfen. Die Ergebnisse werden nun im Werkausschuss vorgestellt. Die Aussage der Experten ist klar: Alles in Ordnung, die Maßnahmen werden sogar „aus naturschutzfachlicher Sicht eindeutig als förderlich“ bezeichnet.

-mzb-