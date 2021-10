Feierabendmarkt wird festlich

Nein, einen Weihnachtsmarkt wird es auch in diesem Jahr in Leeden nicht geben – aber eine Alternative. Der Feierabendmarkt wird an fünf Terminen besonders festlich und mit einem deutlich erweiterten Angebot noch attraktiver sein.

Besondere Angebote an fünf Tagen in der Vorweihnachtszeit

Was ist eigentlich in diesem Jahr mit dem traditionellen Leedener Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende? Der fällt aus. So kurz und bündig die Antwort ist, bedeutet das jedoch nicht das Ende aller vorweihnachtlichen Aktivitäten im Stiftsdorf. Im Gegenteil. Gerhard Wellemeyer, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Leeden (IGL), ist in den vergangenen Tagen öfter auf das Thema Aktionen in der Adventszeit angesprochen worden und informiert über den Planungsstand für gleich fünf besondere vorweihnachtliche Feierabendmärkte zwischen Remise und Stiftskirche.

Vorweihnachtliche Feierabendmärkte

„Auf der jüngsten Vorstandssitzung in der IG Leeden haben wir beschlossen, dass es den Leedener Weihnachtsmarkt, wie wir ihn über 23 Jahre alle schätzen und lieben gelernt haben, so in diesem Jahr nicht geben wird“, berichtet Gerhard Wellemeyer von den Entscheidungen und erklärt: „Wir denken, mit unserer Philosophie der vergangenen Weihnachtsmärkte – mit Herz statt Kommerz und mit vielen Begegnungen – passen die aktuell noch notwendigen Überwachungen und Kontrollen nach der Corona-Schutz-Verordnung nicht zusammen.“

Stattdessen gibt es aber laut Pressemitteilung der IGL einige vorweihnachtliche Alternativen. An den fünf Dienstagen vor Weihnachten, also vom 23. November bis zum 21. Dezember, erweitert ein adventliches Angebot den erfolgreichen Leedener Feierabendmarkt.

Weihnachtsbuden

„Wir freuen uns sehr, dass bereits über 15 Bastelanbieter zugesagt haben, an einem oder – in den meisten Fällen – an allen fünf Dienstagen ihr Angebot an weihnachtlichen und adventlichen Dekoartikeln in Weihnachtsbuden oder in der offenen Remise anzubieten“, schildert Wellemeyer die Planungen. Uwe Auffahrt habe als verantwortlicher Organisator bereits einen ausgeklügelten Plan aufgestellt, wer wann und wo seinen jeweiligen Stand beziehen könne.

Ferner wird es nach IGL-Informationen einen Grillstand und einen Getränkestand mit Glühweinangebot geben. Diese Stände werden abwechselnd von den verschiedenen Leedener Vereinen betrieben. „Um die strengen Hygienevorschriften beim Glühweinverkauf zu erfüllen“, ergänzt Gerhard Wellemeyer, „hat Michael Reiffenschneider sich bereit erklärt, eine Gläser-Spülmaschine kostenfrei bereitzustellen“.

Weihnachtliche Melodien

Während der Zeit der adventlichen Feierabendmärkte werden an den fünf Dienstagen Leedener Musikgruppen aus dem geöffneten Tor des Stiftshofes weihnachtliche Melodien erklingen lassen.

Die Frauen der Spinn- und Webgemeinschaft des Heimatvereins werden vom 23. November bis zum 21. Dezember ihre Treffen ebenfalls auf Dienstagnachmittag verlegen. Das Stiftshaus wird für Besucher nach der 3-G-Regel geöffnet sein, und im Versammlungsraum des Heimathauses kann man dann eine Weihnachtsausstellung besuchen. Ferner wird der Heimatverein Leeden den Besuchern des Marktes Feuerzangenbowle anbieten.

Die IG Leeden wird das Marktgelände wie gewohnt mit Lichterketten und Weihnachtssternen festlich dekorieren. Ebenso ist geplant, den gesamten Ort – wie in den Vorjahren – mit Weihnachtssternen auszuleuchten und im Zentrum Weihnachtsbäume mit Dekoration aufzustellen. „So wird sicherlich trotz des fehlenden Weihnachtsmarktes am ersten Adventswochenende an den fünf adventlichen Feierabend-Markttagen weihnachtliche Stimmung in das Stiftsdorf einziehen“, hoffen die Organisatoren.