Feuer in ehemaligem Hotel – Polizei vermutet Brandstiftung

Parkhotel Burggraf in Tecklenburg

Tecklenburg

Am Samstag (15.10.) gegen 10.39 Uhr hat die Polizei Kenntnis von einem Brand an der Straße Meesenhof 5 in Tecklenburg erhalten. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr Tecklenburg bereits vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt.