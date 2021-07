Finger werden zu lustigen Spaßmachern

Ein Abenteuer für zehn Finger erlebten die Mädchen und Jungen im evangelischen Kneipp-Kindergarten. Dort war das Krokodil-Theater zu Gast mit dem Stück „Allerhand“. Pandemiekonform wurde für die Aufführung eine gemütliche Tribüne im Außenbereich des Kindergartens geschaffen.

Das Theaterstück hat die Kinder fasziniert, die volle Aufmerksamkeit auf sich gezogen und zum Mitmachen angeregt. Auch Tage später berichteten die Kinder von Händen mit Augen, die mit Witzen und Zauberei alle in ihren Bann gezogen hatten. In dem Stück geht es um einen Theaterdirektor, der auf der Suche nach seinem Hut einen Zauberstab findet. Plötzlich werden Gegenstände lebendig und seine Hände verwandeln sich in zwei quietschvergnügte Spaßmacher. Es wird getanzt, gelacht und wunderbar Musik gemacht.

Das Kindergarten-Team bedankte sich beim Krokodil-Theater und beim Förderverein, der die Aufführung durch die Finanzierung ermöglicht hat.