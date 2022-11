Fokus liegt auf alter Technik

Alte Lokomotiven, Telefonhäuschen und Volksempfänger: Eine neue Fotoausstellung in der Legge beschäftigt sich mit alter Technik.

Neue Fotoausstellung in der Legge

Alte Technik steht im Fokus einer Fotoausstellung der Gruppe „Lichtblicke“, die vom 19. bis zum 27. November in der Legge zu sehen ist. Von der analogen Aufnahme (gelbes Telefonhäuschen), gescannt (= digitalisiert), bearbeitet und gedruckt, bis zur Zeche Zollverein in Essen, deren Förderturm zum Weltkulturerbe gehört, gibt die Fotoausstellung einen Einblick in alte Techniken.

Alt bedeutet nicht unbedingt, dass sie nicht mehr zum Einsatz kommt, sondern auch, dass sie auf den Stand der heutigen technischen Möglichkeiten gebracht wird. Und so wird aus Altbewährtem, was man zu schätzen weiß, zum Beispiel ein perfekt zu steuernder und belastbarer Förderturm, heißt es in einem Pressebericht der „Lichtblicke“.

Die alte Form des Datentransports reicht für heutige Ansprüche nur noch bedingt, muss also ersetzt werden – durch die Glasfaser. Das kleine gelbe Häuschen mit nur zwei Funktionen, dem Schutz vor Regen und der Möglichkeit zu telefonieren, ist über, macht keinen Sinn mehr. Dafür gibt es das Smartphone mit extrem vielen und unglaublichen Funktionen.

Eine gewisse Nostalgie

Ebenso hat der Volksempfänger ausgedient, Millionen Menschen beeinflusst; auch hat er sie in eine fatale Irre geführt, Fake-News waren damals vorherrschend.

Zeiger auf Instrumenten werden immer mehr durch digitale Zeichen, Zahlen ersetzt, aber auch dort hat eine gewisse Nostalgie tatsächlich Einzug gehalten: Auf den Displays werden wieder Zeiger, virtuelle, installiert. Es war so schön und bequem, Daten sicher und schnell abzulesen, denn das Auge und das Gehirn waren so daran gewöhnt, schreibt die Gruppe weiter.

Und nun zu einem Ungetüm, zur Dampflokomotive. Immer noch stark faszinierend, weißen, aber auch fast schwarzen Dampf speiend und lautes Getöse verbreitend, zieht sie nur noch selten Waggons durch die Landschaft. Und Generationen von Kindern wollten Lokführer werden. Sie ist nicht mehr für den täglichen Einsatz bestimmt, allenfalls für Sonderfahrten mit Eisenbahnenthusiasten und ihren Träumen.

Zuletzt sei das schon auf sein Ende vorbereitete Verbrennerauto genannt, dessen Antrieb, auf einem Top-Niveau, durch einen anderen ersetzt wird. Die vier Räder und der TÜV werden bleiben.