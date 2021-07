Fraktionschef fühlt sich wie im Urlaub

Besuch aus der Landeshauptstadt: Thomas Kutschaty, Fraktionsvorsitzender der SPD im nordrhein-westfälischen Landtag, war im Rahmen seiner Sommertour zu Gast in Tecklenburg.

„Das ist wie Urlaub.“ Die drei Herren waren sich schnell einig, als sie gemütlich durch die Altstadt bummelten. Thomas Kutschaty, Fraktionsvorsitzender der SPD im nordrhein-westfälischen Landtag, der Landtagsabgeordnete Frank Sundermann und der SDP-Bundestagskandidat Jürgen Coße besuchten das Burgstädtchen im Rahmen einer Sommertour. Bürgermeister Stefan Streit fungierte als Stadtführer.

Zunächst gab es im Rathaus Informationen über Tecklenburg und dessen Besonderheiten sowie über geplante Maßnahmen, von denen der Umbau des Kulturhauses und die Pläne für das Hotel Burggraf die größten sind. Durch die Gassen der Altstadt ging es zunächst in Richtung Freilichtbühne. Unterwegs blieb Zeit für einen kleinen Plausch mit Wilhelm Kienemann über die Aktivitäten des Kneippvereins, bevor es in die ebenso kühle wie beeindruckende Bastion ging.

„ »Ich bin begeistert von der Stadt.« “ Thomas Kutschaty

Anschließend berichtete Radulf Beuleke über die Probleme, die die Corona-Pandemie für die Freilichtspiele mit sich bringt. Wirtschaftlich zu arbeiten sei nicht machbar, wenn nur 300 Zuschauer kommen dürfen, begründete er die Absage der Musical-Saison. Knapp 800 Besucher dürfen kommen, wenn Ende August zur Sommer-Gala eingeladen wird. „Das tut uns weh, wenn wir das vergleichen mit den Fußballstadien“, wies Beuleke auf eine Ungleichbehandlung hin. Was die Situation für die wirtschaftliche Lage der Freilichtspiele bedeute, wollte Kutschaty wissen. „Wir haben gut gewirtschaftet und uns ein Polster geschaffen“, so der Vorsitzende der Freilichtspiele und beeindruckte Kutschaty mit dem Verweis auf die Saison 2019, in der die Bühne rund 120 000 Besucher gezählt habe.

Weiter ging der Bummel zum Wierturm, wo die Besucher über den fantastischen Weitblick ins Münsterland ins Schwärmen gerieten, an der Jugendherberge und am Weinberg vorbei zum Hotel „Burggraf“. Die Neubaupläne hatte Streit zuvor im Rathaus erläutert. Nun konnte sich der Gast aus Düsseldorf vor Ort die Situation ansehen.

Ein letzter Abstecher führte die Besucher ins Kulturhaus, wo Streit die Sanierung erläuterte, die im nächsten Jahr beginnen soll. Das abschließende Fazit von Thomas Kutschaty: „Ich bin begeistert von der Stadt.“