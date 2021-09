Freiwillige für Helfereinsatz gesucht

Neben Hilfe vor Ort spenden KLJB und LOV je 2000 Euro an die Organisation „Nachbar in Not“

„Wir fahren ins Ahrtal und helfen.“ Das ist der Aufruf, den die Landjugend (KLJB) und der Landwirtschaftliche Ortsverband Brochterbeck (LOV) an alle volljährigen Bürger richtet. Am 19. September (Sonntag) wollen sie mit einem Bus zu einem Arbeitseinsatz ins Flutgebiet nach Rheinland-Pfalz fahren. „Kommen Sie mit, helfen Sie mit, packen wir’s gemeinsam an“, ist die Botschaft.

Kurt Hielscher hat bei mehreren Fahrten als Helfer die große Not vor Ort in den Flutgebieten erlebt. „Die Menschen haben wirklich alles verloren. Ihr Hab und Gut, zum Teil den Arbeitsplatz, die Firma, ja ihr ganzes früheres Leben“, erzählt er von seinen persönlichen Erfahrungen.

Nicht nur von Hilfe reden, sondern konkret handeln, finden Julian Schulte-Laggenbeck und Frederik Brügge von der KLJB sowie Clemens Gersmeier und Ewald Schulte-Laggenbeck vom LOV. „Solidarität ist ein großer Wert in der Landwirtschaft. Wir wollen ein Zeichen setzen und mit einer großen Mannschaft einen ganzen Tag lang mit unserer Arbeitskraft ein Stück Wiederaufbau leisten.“

Mehr noch: Die Brochterbecker wollen Solidarität leben und den Menschen Mut und Zuversicht geben. „Viele Betroffene sind nach den Anstrengungen und schlimmen Erlebnissen nicht nur körperlich, sondern auch psychisch am Ende“, weiß Kurt Hielscher. Da tut es gut, wenn auch Hilfe aus dem Tecklenburger Land kommt.

Der Bus mit maximal 57 Helfern startet am 19. September um 5.45 Uhr an der Historischen Gaststätte Franz im Ortszentrum und wird zwischen 22 und 24 Uhr in Brochterbeck zurückerwartet. Alle Teilnehmer müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Der Bus bringt die Brochterbecker zu einem Sammelplatz, wo sie bereits erwartet werden. Dann geht es mit Shuttlebussen an den Einsatzort.

Darüber hinaus spenden die KLJB und der LOV jeweils 2000 Euro an die Organisation „Nachbar in Not“.

Des Weiteren sind die Organisatoren dabei, ein Spendenkonto einzurichten, um Geräte und Werkzeuge im Bus mitzunehmen, die in den Flutgebieten dringend benötigt werden. „Jeder gespendete Euro kommt direkt in den Hilfsgebieten an.“ Für die Kostenübernahme der Busfahrt konnten Unternehmen aus Brochterbeck und Umgebung gewonnen werden.

Auskunft und Anmeldung zur Busfahrt über WhatsApp bei: Ewald Schulte-Laggenbeck, 01 70 /85 11 538, oder Julian Schulte-Laggenbeck, 01 76/43 55 83 85.