Frisches Geld für buntes Treiben

Evelyn Futterknecht wusste am Donnerstag, als sie ins Auto stieg und den Heimweg antrat, was sie getan hatte. Den Geruch von frischer Erde habe man noch am Folgetag riechen können, gibt die Schulleiterin des Graf-Adolf-Gymnasiums zu. Mittendrin statt nur dabei hatte sie mitgeholfen bei der Pflanzaktion der Schülerinnen und Schüler, die zusammen mit ihren Lehrern Thomas Potthoff und Nadine von der Haar aktiv für ihren Pausenhof Löcher gruben, Bäume pflanzten und Beete harkten. Eingebettet sind die zahleichen neuen Pflanzen, die in Zukunft ranken und sich entfalten sollen, in den Pausenhof des Gymnasiums, der in der Vergangenheit mithilfe zahlreicher Spender verschönert, umgebaut und attraktiver gemacht worden ist.

Ende August konnte das Absperrband durchschnitten werden (wir berichteten). Dass das noch nicht das Ende war, war schon damals allen klar – nun gab es frisches Geld: „Damit das Konzept noch weiter ausgebaut werden kann.“

„ »Wir fördern nur die Projekte, bei denen Jugendliche und Kinder aktiv mitmachen.« “ Michael Kruse, Kinderhilfswerk

Über 1500 Euro von der Kreissparkasse Steinfurt, überreicht von Britta Frommeyer, und 5000 Euro vom Deutschen Kinderhilfswerk durften sich die Verantwortlichen und Schüler vom GAG freuen. Für die Scheckübergabe seitens des Kinderhilfswerkes war deren Regionalkoordinator Michael Kruse in die Burgstadt gekommen: „Wir bekommen viele Anfragen zur Unterstützung von Projekten. Wir fördern aber nur die, bei denen Jugendliche und Kinder aktiv mitmachen.“ Genau das sei am Gymnasium erfüllt worden, den letzten Beweis lieferte Schulleiterin Futterknecht bekannterweise selbst. Kruse lobte die Mitwirkenden: „Hier entsteht ein sehr schönes und nachhaltiges Konzept, auf das ihr wirklich Stolz sein könnt.“ Schüler würden aktuell die meiste Zeit ihres Lebens in der Schule verbringen, es sei logisch, dass „man sich dann auch wohlfühlen muss“, so Kruse bei der Spendenübergabe am Freitagnachmittag.

Nachhaltiges Konzept

Maßgeblichen Anteil daran, dass in der Vergangenheit stets neue Sponsoren für das Projekt ins Boot geholt worden sind, haben neben Evelyn Futterknecht die beiden Lehrer Thomas Potthoff und Nadine van der Haar. Diese dankten für jeweils 6000 Euro Bürgermeister Stefan Streit für die Spenden der Stadt und den Vertretern des Fördervereins der Schule. Auch für die Zukunft sei man weiter auf Spendersuche: „Wir haben noch viel vor. Unser ganzes Projekt wird in vier Jahren fertig sein“, so Potthoff, der unter anderem auf den „Fairkauf-Shop“ der Schule verwies, der die Thematik von fairgehandelten Produkten in den Vordergrund stellt.