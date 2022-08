Fulminanter Applaus zum Abschied

Stephanie Tschöppe bescherte dem Publikum am Sonntag ein sonniges Musik-Vergnügen. Am Klavier wurde sie gekonnt begleitet von Tjaard Kirsch.

Auf den großen Bühnen der Musical- und Opernwelt ist Stephanie Tschöppe erfolgreich, ihr 30. Bühnenjubiläum feierte sie am Sonntag dann zusammen mit dem in Tecklenburg bestens als musikalischer Leiter der Freilichtbühne bekannten Pianisten Tjaard Kirsch beim Finale der Picknick-Konzerte auf dem Gelände von Haus Hülshoff.

Aus ihrem großen Repertoire hatte sie ein abwechslungsreiches Programm mit dem Titel „Leading Ladies“ zusammengestellt, das wohl ganz aus ihren eigenen Lieblingsliedern bestand und bei den vielen Besuchern auch bestens ankam. Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme konnte sie den tief emotionalen Gehalt jenseits des reinen Notentextes ein inniges Gewand verleihen und hatte mit Tjaard Kirsch einen kongenialen Partner. Er gab jedem einzelnen Song den adäquaten klanglichen Grund, auf dem sich die Stimme von Stephanie Tschöppe wunderbar entfalten konnte.

Kongeniale Partner

Seine versierte Anschlagskultur nutzte er für exquisite Arrangements des Begleitparts. Dabei spielte er nicht die „üblichen“ ausgeschriebenen und oft eher trockenen Klavierparts, sondern ließ seine ganze Erfahrung in seine Ausgestaltung einfließen.

Schon vom ersten Song „Maybe this time“ aus dem Film Cabaret wurde deutlich, dass Stephanie Tschöppe durch die große Wandlungsfähigkeit ihrer Stimme nicht nur in der Welt der Oper und des Musicals bestens zu Hause ist. Nach dem durch Liza Minelli bekannten Song ging es mit großen Sängerinnen wie Shirley Bassey weiter. Für wahres Gänsehautgefühl sorgte sie mit „Diamonds are forever“, der Kraft ihrer Interpretation wäre sicherlich auf James Bond verfallen.

Mit dem wohl schönsten und innigsten französischen Chansons „Ne me quitte pas“ von Jacques Brel hat schon Shirley Bassey als „If you go away“ einen Welthit gelandet. Stephanie Tschöppe und Tjaard Kirsch musizierten hier in einem bis ins kleinste Detail stimmigen Dialog. Natürlich durfte im Kreis der legendären Sängerinnen Bett Midler nicht fehlen.

Stimmiger Dialog

Mit „The rose“ und „Glory of love“ sowie „From a distance“ verzauberte Stephanie Tschöppe die begeisterten Besucher, schenkte ihnen ein tief bewegendes Musikerlebnis im stimmungsvollen Ambiente des Parks. Als dann noch „Somewhere over the rainbow“ mit Esprit und Leidenschaft erklang, war das Vergnügen an diesem sonnigen Nachmittag wohl perfekt. Mit gleich zwei Zugaben aus „Mamma Mia“ bedankten sich Stephanie Tschöppe und Tjaard Kirsch für den fulminanten Schlussapplaus.

Wer jetzt schon die von Lucy Costello und Nils Reuter organisierten Konzerte vermisst, braucht nicht bis zum nächsten Sommer zu warten. Für den Herbst haben sie weitere Konzerte in Tecklenburg organisiert, und darauf darf man bei dem jederzeit spürbaren Sinn für musikalisches Niveau der Akteure sicherlich gespannt sein.