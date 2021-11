Fünf Schauspieler schlüpfen in 20 Rollen

Wer kennt sie nicht, die Weihnachtsgeschichte von

Charles Dickens? Am Mittwoch, 22. Dezember, ist sie ab 19 Uhr im Kulturhaus zu sehen. Christoph Tiemann und sein Ensemble, das „Theater ex libris“, machen aus dem Original von Charles Dickens in der deutschen Übersetzung ein multimediales Live-Hörspiel. Darauf weist die Tecklenburg Touristik als Veranstalterin in einem Pressebericht hin.

Die weihnachtliche Geistergeschichte erschien erstmals im Dezember 1843 und ist seitdem auch weit über Großbritannien hinaus zu einer Adventstradition geworden. Die Geschichte um Ebenezer Scrooge ist schon vielfach adaptiert. Es ist eine Freude zu sehen und zu hören, wie die fünf Schauspieler in 20 verschiedene Rollen schlüpfen und sich die Bälle zuwerfen. Die musikalische Begleitung lässt dann endgültig Vorfreude auf Weihnachten aufkommen, schreibt die Tecklenburg Touristik.

Live-Musik

Das Ensemble extrem wandlungsfähiger Sprecher, Livemusik und sorgfältig ausgewählte, auf die Handlung abgestimmte Bilder – das ist das Rezept, mit dem das „Theater ex libris“ Literatur auf die Bühne bringt. Christoph Tiemann ist seit mehr als 15 Jahren Autor und Sprecher beim Westdeutschen Rundfunk. Seit 2014 steht er für das WDR-Fernsehen mit seiner Reihe „Tiemann testet“ vor der Kamera. Seine Solo-Kabarettprogramme sind mehrfach preisgekrönt.

Tickets zum Preis von 20 Euro gibt es im Vorverkauf bei der Tecklenburg Touristik (

0 54 82/93 890, E-Mail info@tecklenburg-touristik.de). Das Kulturhaus ist nicht barrierefrei.