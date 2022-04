Für die Lämmchen ist alles neu

„Mäh..h..h! Mäh..h..h! Mäh..h…h!” tönt es mit hellen Stimmen aus jeder Ecke des Schafstalls, denn in der Aufregung haben die diesjährigen Lämmer ihre Mütter verloren. Diese wittern bereits die Frühlingsluft und ahnen offensichtlich schon, dass es bald hinaus geht ins Freie. Die Außensaison der Schafherde der ANTL hat begonnen.

Laura Seifert und Jonathan Kröger haben bereits einen Pferch vor dem Stallgebäude abgezäunt, und einige mutige Schafe unternehmen erste Schritte nach draußen. Ihre Lämmer trauen sich aber noch nicht so recht, ihnen zu folgen, kennen sie doch bisher auch nur ihren vertrauten Stall. Da nutzt auch das lockende Blöken der Muttertiere nicht. Auf der Suche nach ihren Kindern laufen die Mütter auch wieder zurück in den Stall.

Es nutzt nichts, die Stallzeit ist vorbei und es geht raus in die Natur, berichtet die Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land. Überall sprießt das Gras, das Wetter ist gut und die Lämmer sind nun groß genug, um mit ihren Müttern auf die Wanderschaft zu gehen. Ein breiter Korridor zu einer nahe gelegenen Wiese ist bereits mit Zäunen abgesteckt, und endlich wird das Gatter des kleinen Pferchs vor dem Stall geöffnet, wo sich die Schafe inzwischen eng versammelt haben.

Herde folgt gehorsam

Schäferin Monique van Dijk die den erwachsenen Tieren aus dem Vorjahr gut bekannt ist, geht rufend voran. Die Herde folgt ihr gehorsam, aber immer wieder den Kopf ins frische Grün steckend. Der Hund des Schäfers umkreist voller Aufregung die Herde. Es ist sein Job, die Herde zusammenzuhalten.

Für einen Moment scheinen die Schafsmütter ihre zurückbleibenden Lämmer zu vergessen, denn für die Kleinen ist die neue Umgebung fremd. Aber da sind Schäfer Chiel van Dijk und seine Helfer und Helferinnen, die den Lämmern den Weg weisen, wobei die Allerkleinsten auf den Arm genommen werden müssen. In der Nachhut hat sich so ein richtiger Lämmer-Kindergarten gebildet, der sich langsam auch in Richtung Wiese bewegt. Inzwischen suchen auch die Muttertiere blökend nach den ihrerseits rufenden Lämmern. Aus der großen Kinderschar findet jedes Schaf sein eigenes Lamm wieder und trollt sich zu zweit oder auch zu dritt mit einem Zwillingspärchen davon. Eine Weile dauert das Rufen an, bis sich die Herde wieder zusammengefunden hat und sich friedlich das frische Gras schmecken lässt.

Schon in den nächsten Tagen geht es weiter auf die Naturschutzflächen des Tecklenburger Landes, wo die Schafe als gute Landschaftspfleger im Einsatz sind.