Gänsehaut am laufenden Band

Orkanartiger Applaus, Standing Ovations und ein wahrlich verzaubertes Publikum: Als Nadia Kossinskaja, ukrainische Gitarrenvirtuosin von Weltrang, jüngst die Bühne des Adrienne Arsh Center of the Performing Arts in Miami verließ, wo sie mit dem berühmten Miami Symphonic Orchestra aufgetreten war, erlebte sie „Gänsehautschauer am laufenden Band“. „Es war einfach unglaublich“, erinnert sich die in Kiew geborene und seit einigen Jahren in Tecklenburg lebende Ausnahmekünstlerin. Und Medien wie Musik-Fans waren sich einig: „That was a really outstanding performance“!

Unter der Leitung des arrivierten Dirigenten Maestro Eduardo Marturet, lieferte die mehrfach ausgezeichnete Gitarristin den 2400 Zuhörern gleich zwei musikalische Weltpremieren: Zum einen stand die Uraufführung der Komposition „Concerto Romantico“ auf dem Programm, ein Werk für Solo-Gitarre und Symphonieorchester, das von der legendären amerikanischen Komponistin Karen LeFrak extra für sie geschrieben wurde. Zum anderen performte sie das berühmte „Adagio“ von Tomas Albinoni (1671-1751) in einer ebenfalls brandneuen „Pop-Klassische“ Bearbeitung für E-Gitarre und Symphonieorchester. Dass diese Adaption besonders großen Anklang beim Publikum fand, freute Nadia Kossinskaja umso mehr – denn ihr Landsmann, der ukrainische Komponist und Arrangeur Nick Pavlov, hatte das Arrangement während eines Bombenangriffs in einem Kiewer Keller erarbeitet. Davon unabhängig gehört „Adagio“ zu den kuriosesten - und zugleich beliebtesten Kompositionen der Klassik: Der Musikwissenschaftler Remo Giazotto (1910-1998) hatte es 1958 aus Fragmenten eines unfertigen Werkes des Venezianers Tomaso Albinoni zusammengefügt. Beide symphonischen Crossover-Werke sollen in den nächsten Monaten aufgenommen werden. werden.

Künstlerin des Jahres

Bis dahin veröffentlicht Nadia Kossinskaja in steter Regelmäßigkeit weiterhin eigene Gitarren-Stücke. So erschien am 10. Februar mit „Black Cherry“, eine ureigene Instrumental-Version eines bekannten ukrainischen Folksongs.

Nadia Kossinskaja gilt als Ausnahmekünstlerin, deren Virtuosität als ebenso grenzenlos gilt wie ihre stilistische Vielfältigkeit: Die gebürtige Ukrainerin, 2021 als „Künstlerin des Jahres“ ausgezeichnet, hatte bereits mit Größen wie Peter Maffay, Jon Lord oder Sarah Brightman zusammengearbeitet. Als Musikerin bereiste sie bereits 58 Länder und spielte Konzerte in allen wichtigen Konzerthallen: Teatro Colón (Buenos Aires), Radio City Hall (New York), Royal Albert Hall (London), Yokohama Arena (Japan), Gran TeatroNacional (Lima, Peru), Arena Ciudad de México (Mexico), die Tchaikovsky Hall (Moskau) und jetzt das Arsht Performing Arts Center in Miami, das zu den größten seiner Art in den USA gehört.

„ Grenzen sind dazu da, um eingerissen werden, egal ob stilistisch oder sprachlich. “ Nadia Kossonskaja

In ihrer ukrainischen Heimat genießt Nadia ob ihrer überbordenden künstlerischen Kreativität Kultstatus. Dass die vielschichtige Künstlerin dabei nur schwer einzuordnen ist, nimmt sie billigend in Kauf. „Ich hasse Schubladendenken, liebe Pop genauso wie Klassik, Jazz oder Rock. Ich bin Freigeist und Kosmopolitin“, lacht sie und fährt fort: „Grenzen sind dazu da, um eingerissen zu werden, egal ob stilistisch oder sprachlich“. Das einzige Kriterium, was für sie zählt ist: künstlerische Qualität und Authentizität – ob nun als Gitarristin, Komponistin oder Sängerin. Egal, ob Chanson, Pop oder Klassik. Egal ob auf Deutsch, ukrainisch oder englisch. „Und diese künstlerische Freiheit werde ich nicht auf dem Altar eines eingegrenzten Genre-Denkens opfern“. „In der Tat eine Ausnahmekünstlerin“, meint auch Peter Maffay anerkennend.

Ihr nächstes künstlerisches Projekt widmet sie ihrer Heimat: Am 24. März plant sie eine Benefizveranstaltung in der evangelischen Stadtkirche in Tecklenburg. Eintrittskarten für das Konzert „Sound of Peace“ gibt es nicht. Stattdessen wird um Spenden für die Ukraine gebeten. Mehr unter www.kossinskaja.com