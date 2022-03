Ganztagsschule fehlt der Platz

Raumnot an der Teutoburger Wald-Grundschule am Standort Tecklenburg: Zum neuen Schuljahr 2022/23 sind in der Offenen Ganztagsschule (OGS) 63 Kinder angemeldet. „Und es werden noch mehr erwartet.“ Davon geht Franz-Josef Kordsmeyer aus. Der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters erläuterte am Dienstagabend im Ausschuss für Familie, Schule und Sport die aktuelle Entwicklung. Ab dem Sommer müssten zusätzlich Container mit einer Nutzfläche von 55 bis 60 Quadratmetern aufgestellt werden, um alle Kinder betreuen zu können. „Anders wird es nicht gehen.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie