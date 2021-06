Gartenhütte wird Raub der Flammen

Die Feuerwehr ist am Donnerstag zu einem Brand an der Ledder Dorfstraße ausgerückt. Dort stand eine große Gartenhütte in Flammen.Die Feuerwehr ist am Donnerstag zu einem Brand an der Ledder Dorfstraße ausgerückt. Dort stand eine große Gartenhütte in Flammen.

Foto: Feuerwehr