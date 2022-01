Gastronomie ist arg gebeutelt

Keine Frage – die Testzentren haben nach wie vor gut zu tun. Besonders an den Wochenenden oder abends, wenn die Leute etwas vorhaben. Essen gehen zum Beispiel. Denn wer noch keine dritte Impfung bekommen hat, muss sich vorher das Stäbchen in die Nase schieben lassen um nachzuweisen, dass er nicht mit Covid-19 infiziert ist. Doch dazu hat nicht jeder Lust, so verlockend die Gerichte in diesem oder jenem Restaurant auch sein mögen. Die Gastronomie bekommt das deutlich zu spüren.

Es würden nicht mehr die Umsätze wie früher gemacht, weiß Olaf Kerssen, Geschäftsführer des Ring-Hotels „Teutoburger Wald“ in Brochterbeck und gleichzeitig Vorsitzender des Kreisverbandes Steinfurt des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). Es gebe ein Minus von 30 bis 40 Prozent. Zudem hat so mancher Gastronom damit zu kämpfen, dass Mitarbeiter fehlen beziehungsweise die Personalkosten steigen. Und dann sind da noch die deutlich steigenden Energiepreise. Alles zusammen lässt es nicht gerade rosig aussehen für die arg gebeutelte Branche.

Steigende Energiepreise

Sein Hotel sei zum großen Teil Eigenversorger, ist sogar vor zwei Jahren von der Energieagentur des Landes ausgezeichnet worden als umweltfreundlichster Betrieb in NRW. „Andere Kollegen trifft es mehr“, sagt Kerssen mit Blick auf Strom- und Gaspreise.

In vielen Häusern werden angesichts deutlich steigender Kosten und eines geringeren Umsatzes die Preise erhöht. Dazu sage kaum ein Gast etwas, weiß Kerssen. Doch die Entscheidungen der Politik bezüglich der Corona-Beschränkungen für die Gastronomie, die könnten viele nicht verstehen. Selbst das RKI (Robert-Koch-Institut) habe schließlich gesagt, dass Restaurants bei der Infizierung keine Rolle spielen. Dort habe sich noch keiner angesteckt.

Es gebe Be- und Entlüftungsanlagen, Abstand würde eingehalten, die Kellner würden Masken tragen, zählt der Dehoga-Vorsitzende auf. Das Risiko, sich zu Hause anzustecken, wenn man sich mit zehn Leuten treffe, sei höher.

Die Gäste in seinem Hotel-Restaurant seien größtenteils geboostert, führt Kerssen weiter aus.

Und was sagt die Geschäftsführerin des Dehoga Westfalen zu 2G plus? „Mit dieser Entscheidung nimmt der Aufwand für die Überprüfung noch einmal zu.“ Viele Betriebe hätten Angst, dass nun die Besucherzahlen deutlich zurückgehen. „Das Weihnachtsgeschäft war bereits schlecht, die meisten konnten sich kein finanzielles Polster für die schwachen Monate Januar und Februar zulegen.“ Für manchen Betrieb könne es eng werden, befürchtet sie nicht Gutes für die Zukunft.