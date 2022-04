Gefeiert wird nur im kleineren Rahmen

So ganz ohne Feier soll das Schützenjahr nicht sein: Der Verein Ledde-Dorf wird zumindest vereinsintern Schützenfest feiern.

Erneut gibt es kein traditionelles Schützenfest: Wegen des Krieges in Europa sowie der Unsicherheit wegen der Corona-Pandemie hat sich der Vorstand des Schützenvereins Ledde-Dorf schweren Herzens entschlossen, auch 2022 kein großes Fest mit Festzelt und Tanz auf dem Dorfplatz zu feiern. Stattdessen wird am traditionellen Schützenfesttag an Christi Himmelfahrt vereinsintern ein Schützenfest auf dem Schießstand stattfinden. Das wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung mitgeteilt.

Der erste Vorsitzende Dirk Heiligtag hatte zuvor die zahlreich erschienenen Schützenmitglieder im Vereinslokal Folsche begrüßt. Bei einer Gedenkminute wurde der verstorbenen Mitglieder aus dem Jahr 2021 gedacht. Das Protokoll der letzten Versammlung wurde vom Schriftführer Martin Folsche verlesen. Anschließend trug Elke Lagemann den Jahresbericht der Spielgemeinschaft Ledde-Lengerich vor und direkt anschließend den Bericht der Ledder Schießgruppe. In beiden Gruppen fanden coronabedingt auch 2021 keinerlei Aktionen statt. Sobald möglich sind alle Schützen und Interessierte wieder zu den Übungsschießabenden auf dem Ledder Schießstand willkommen.

Den Kassenbericht trug der erste Kassierer Jörg Donnermeyer vor. Besonders bedankte er sich bei allen Mitgliedern, die auf der vergangenen Versammlung gespendet haben. Im September übergab der Schützenverein Ledde 500 Euro an die Aktion Lichtblicke für die Flutopfer in NRW.

Die Kassenprüfer Ralf Hinnah und Axel Störmer haben die Kasse geprüft und keinerlei Beanstandungen. Ralf Hinnah bedankte sich beim Kassierer sowie dem Vorstand für die geleistete Arbeit im Jahr 2021 und beantragte die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erteilt wurde.

Vorstandswahlen

Bei den Neuwahlen musste in diesem Jahr der zweite Vorsitzende neu gewählt werden. Werner Birkenkamp wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Als neuer Kassenprüfer für den scheidenden Ralf Hinnah wurde Guido Klekamp gewählt. Den Festausschuss bilden weiterhin Axel Störmer, Henrik Hinnah, Maik Overmöller und Stefan Brandt.

Die Ehrungen nahm Hauptmann Andre Landwehr mit Dirk Heiligtag zusammen vor. 25 Jahre im Verein: Nico Bäcker, Dirk Hollmann, Thorsten Igelbrink sowie der erste Vorsitzende Dirk Heiligtag; 40 Jahre: Franz Hobusch, 50 Jahre: Jürgen Drees, Wilhelm Grabe, Heinrich Hemmer, Hartmut Kreimeier und Rolf Stroph, 60 Jahre: Siegmund Buermann und Friedel Deepe, 65 Jahre: Günther Birkenkamp und Horst Zemella.

Folgende geplante Termine wurden unter Vorbehalt bekannt gegeben: Ostersamstag, 16. April, ist das Osterlagerfeuer für alle Mitglieder und Freunde des Schützenvereins am Schießstand. Vom 27. bis zum 29. Mai wird ein internes Schützenfest auf dem Ledder Schießstand gefeiert. Am 18. Dezember findet die Weihnachtsfeier auf dem Schießstand statt.