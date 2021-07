Gefühlvoller Soulgesang

Mit Funk und Soul wollen Peti & Kirill am Sonntag das Publikum beim Picknick-Konzert im Park von Haus Hülshoff in Stimmung bringen.

Am Sonntag, 25. Juli, wird es schwungvoll beim Picknick-Konzert im Park von Haus Hülshoff. Mit Peti & Kirill betritt ein Duo die Bühne, das Funk und Soul im Blut hat und es laut Pressebericht kaum erwarten kann, dem Publikum mit Hits von Aretha Franklin, Stevie Wonder, Amy Winehouse und vielen anderen einzuheizen. Das Konzert beginnt um 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr).

Wer gefühlvollen Soulgesang und groovige Funkrhythmen mag, sollte den Auftritt von Peti & Kirill auf keinen Fall verpassen, schreiben die Organisatoren. Soulsängerin Peti van der Velde und Keyboarder Kirill Vorwald freuen sich darauf, das Tecklenburger Publikum mit ihrer Mischung aus zeitlosen Klassikern und aktuelleren Hits von einigen der ganz Großen des Funk & Soul in Stimmung zu versetzen.

Die am Königlichen Konservatorium in Den Haag ausgebildete van der Velde spielte nicht nur in zahlreichen Musicals wie „König der Löwen“, „Tarzan“ oder „We Will Rock You“ mit, sie war auch für Größen wie Boney M, Marcia Barrett und Rocklegende Ozzy Osbourne tätig. In Tecklenburg konnte man sie in den Produktionen von „Hair“ und „Kiss me, Kate“ sehen. Im legendären Angie’s Nightclub auf der Hamburger Reeperbahn tritt die Sängerin regelmäßig mit ihrem Partner, dem Keyboarder Kirill Vorwald, auf. Der gebürtige Ukrainer wirkt als Keyboarder sowie als musikalischer Leiter bei unterschiedlichen Bands und Künstlern wie dem Osnabrücker Musiker Tommy Schneller mit. Dementsprechend fühlt er sich stilistisch im Bereich Soul, Funk und R&B heimisch. Nachdem es ihn im Jahr 2017 von Osnabrück, wo er Popklavier studiert hatte, nach Hamburg zog, freut er sich nun umso mehr, wieder in alte Gefilde zurückzukehren und gemeinsam mit Peti van der Velde die Tecklenburger mit Evergreens zu verwöhnen, abgerundet durch moderne Klassiker.

Weitere Picknick-Konzerte gibt es am 1. August (Musicalmelodien mit Gin Tuneic), am 8. August (Strandgut mit Gitarre, Flöte und Cello), am 15. August (Trailhead Duo mit Country & Folk) sowie am 22. August (The Blackbird mit Rock‘n‘Roll & Blues).

Der Eintritt kostet 20 Euro. Tickets gibt es per E-Mai-Bestellung info@tecklenburgevents.com, im internet unter www.tecklenburgevents.com und in den Geschäften Landart, Landrat-Schulz-Straße 12 in Tecklenburg, Mediterrana, Am Alten Posthof 13 in Ibbenbüren, sowie im Café Haus Hülshoff in Tecklenburg.