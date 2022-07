Gefühlvolles mit „The Kogs“

„The Kogs“ heizen heute den Besuchern am alten Bahnhof in Tecklenburg ein.

Das britisch-deutsche Acoustic Folk Rock Duo „The Kogs“ gastiert heute erneut am Doppellecker- Genussbus am historischen Bahnhof. Erst kürzlich wurde das kreative Songwriting von John Orrock (Gitarren) und Andy Baustein (Gesang) durch ein Airplay ihres Songs „Hit the Highway“ bei WDR 2 gekrönt. In der Folge bekamen die beiden Musiker viel positive Resonanz und diverse Gig-Anfragen, heißt es in einem Bericht des Veranstalters.

Dass es einen weiteren Auftritt am Doppellecker Bus geben werde, stand hingegen bereits schon letztes Jahr fest. Denn dort gaben „The Kogs“ ein spätsommerliches Konzert mit der anschließenden Bitte der Besucher und des Veranstalters, doch auch 2022 wiederzukommen. „Gerne sind wir diesem Ruf gefolgt“, gibt Andy Baustein zu und freut sich gemeinsam mit seinem Duopartner auf einen gefühlvollen Konzertabend am Samstag in Tecklenburg.

Für das leibliche Wohl sorgt wie immer das Team des Doppellecker-Busses mit coolen Drinks, Heißem vom Grill und anderen Leckereien.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, der Hut geht rum. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.