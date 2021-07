Gegen den „Gigantismus“

Es soll nicht mehr lange dauern, bis der Bebauungsplan für das neue Hotel „Burggraf“ in trockenen Tüchern ist. Am 24. August gibt es die letzte Vorberatung im Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss, am 31. August soll der endgültige Satzungsbeschluss im Stadtrat gefasst werden. Dann könnte es losgehen mit dem Abriss und dem Neubau. Auch wenn sich wohl jeder freuen dürfte, wenn die alte Ruine verschwindet – der Neubau, so wie er geplant ist, stößt nicht bei jedem auf Gegenliebe.

