Geistertanz, Gruseleinsätze und ein langer Fackelzug

Geister und Gespenster werden in Leeden unterwegs sein und spuken. Die Kinder werden daran am 4. November sicherlich viel Spaß haben.

In Leeden spukt´s

„Wir freuen uns, dass wir diese beliebte Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder für die Kinder durchführen können“, teilen die Organisatoren der Interessengemeinschaft Leeden (IGL) in Zusammenarbeit mit der Tecklenburg Touristik mit. Und somit sorgt „In Leeden spukt‘s“ am Freitag, 4. November, rund um die Remise und auf dem Stiftshofgelände ab 17 Uhr für schaurig-schöne Stimmung.

Die Stände bieten verschiedene kulinarische Leckereien an: Der Förderverein des Kindergartens Pusteblume wird Popcorn herstellen und Süßigkeiten verkaufen; die Grill-Mannschaft von Uwe Auffahrt bietet Bratwürstchen, Pommes und kühle Getränke an; Eva Kongsbak vervollständigt das Angebot mit einem heißen Punsch, Heidi Poske mit Rumtopf und Sekt.

Kulinarische Leckereien

„Wir hoffen, dass wieder viele Kinder – zum Teil als Geister verkleidet und geschminkt – an dieser Veranstaltung teilnehmen“, lädt Gerhard Wellemeyer als IGL-Vorsitzender ein. Udo Janssen, im Vorstand der IG für den Spuk zuständig, habe eine ausreichende Anzahl an Fackeln eingekauft, „die wir gerne an die Eltern der Kinder verkaufen“.

Um 18 Uhr startet der große Fackelumzug, der von Hagen Walkenhorst und Uli Plenter angeführt wird, an der Remise. Die Absicherung erfolgt durch die Jugendfeuerwehr Tecklenburg und den Löschzug Leeden der Freiwilligen Feuerwehr.

Fackelzug

Mehrere Jugendliche um Lara Barlag werden für Geistertanz und Gruseleinsätze sorgen, und auch von der Erschrecker-Crew in Osnabrück hat sich eine Abordnung angesagt. „Wir sind Monika und Peter Esfeld sehr dankbar, dass sie die vorhandenen Geisterpuppen überarbeitet und aufgefrischt haben“, teilt die IG Leeden in einer Pressemitteilung mit.

Die Besucherinnen und Besucher, die mit dem Pkw zu der Veranstaltung anreisen, werden gebeten, die öffentlichen Parkplätze auf dem Dorfplatz beziehungsweise auf dem Wanderparkplatz am Hermannsweg zu nutzen.