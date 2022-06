Gemeinsam, divers, zukunftsnah

Die Hühner stolzieren über die Stange in ihr kühles Häuschen hinein, an der Sporthalle können Schülerinnen und Schüler schon bald auf Seilen balancieren und im Bewegungsparcours ihr Können unter Beweis stellen und in der schuleigenen Aula führt das „Cactus“-Theater aus Münster ein Schauspiel zur Auseinandersetzung mit postkolonialen Strukturen auf. Von Montag bis Mittwoch drehte sich am Graf-Adolf-Gymnasium alles rund um die 17 Ziele der Nachhaltigkeit, die 2015 im Rahmen der Agenda 2030 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurden. Als Unesco-Projektschule veranstaltet die Bildungseinrichtung einmal jährlich die drei Projekttage, die dieses Mal unter dem Stichwort „Transformation“ vielfältigste Ergebnisse zu Tage förderten.

