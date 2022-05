Genießen vor historischer Kulisse

Am Wochenende war in Tecklenburg jede Menge los. Wein- und Spargelfest sowie der Geranienmarkt lockten viele Besucher aus nah und fern an.

Drei Tage lang stand am Wochenende der Stadtkern ganz im Zeichen von Shopping, kulinarischen Highlights und Unterhaltung rund um die Burg.

Am Freitag begann das Festprogramm mit dem Wein- und Spargelfest an der Burgruine. Vier Winzer boten ihre Weine zum Probieren und Genießen zum zweiten Mal vor der historischen Kulisse an. Erneut lockten das besondere Ambiente und ein exzellentes Musikprogramm zahlreiche Gäste an. Zum ersten Mal konnten die Besucher auch Spargel in all seiner Vielfalt verkosten.

Bei zwar frischen Temperaturen, aber herrlichem Sonnenschein nutzten viele Menschen das Angebot der Veranstalter – der Tecklenburg Touristik und der Verkehrs- und Wirtschaftsgemeinschaft Tecklenburg.

Gut besucht, auch dank vieler Touristen aus den Niederlanden, waren die Außengastronomien. „Entspannt plaudern, einen Kaffee trinken und die Sonne genießen, was will man mehr,“ sagte eine Besucherin aus dem Emsland, die es sich im Stadtkern gut gehen ließ.

Ein älterer Tecklenburger erinnerte sich noch an andere Zeiten: „Früher war das hier ein Gedränge und Geschiebe, dass die Geranien schon auf dem Weg zum Auto abgebrochen waren“. Damit so etwas nicht passieren konnte, warteten Kevin und Noah mit ihren Schubkarren auf dem Marktplatz auf Kundinnen und Kunden: „Wenn die Leute mehr eingekauft haben, als sie tragen können, fahren wir die Blumen mit unseren Karren zum Parkplatz,“ erklärte Kevin.

Neben einer großen Auswahl an Sommerblumen auf dem historischen Marktplatz boten in der Altstadt zahlreiche Stände ein reichhaltiges Sortiment rund um Garten, Terrasse und Balkon zum Verkauf an. Skulpturen, Stein- und Holzfiguren, handgefertigte Keramik und Körbe sowie Dekorationsartikel für den Garten und floristische Accessoires waren ebenfalls im Angebot.

Abgerundet wurde das Programm mit Kunstausstellungen im Torhaus Legge und im Kulturhaus.