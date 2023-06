Genießen vor historischer Kulisse

Diese Veranstaltung dürfte einige Gäste von außerhalb nach Tecklenburg locken: Am 18. Juni findet am Haus Marck das „Kulturpicknick an der Friedensroute“ statt. Geboten wird Besuchern vor historischer Kulisse Musik, Theater, Performances und geschichtlich Wissenswertes.

„Kulturpicknick an der Friedensroute“ am 18. Juni

Picknick und Kultur vor geschichtsträchtiger Kulisse: Mit einem großen „Kulturpicknick an der Friedensroute“ am Haus Marck in Tecklenburg am Sonntag, 18. Juni, von 11 bis 14 Uhr feiert das Münsterland das Jubiläum „375 Jahre Westfälischer Frieden“ – und zugleich die Münsterländer Picknicktage und den Schlösser- und Burgentag.

Die Gäste können sich am Haus Marck von regionalen Künstlerinnen und Künstlern inspirieren lassen und ihr selbst mitgebrachtes Picknick genießen, kündigen die Organisatoren an. Unter der Moderation von Christoph Tiemann lädt das besondere Kulturformat zu Musik, Theater und Performances in geselliger Runde an der bereitgestellten Picknicktafel ein. Mit dabei sind unter anderem das Blechbläserensemble Galaxy Brass, die Akrobatin Sabeth Dannenberg und das belgisch-schweizerische Theater Moustache.

Verhandlungsort für den Westfälischen Frieden

Haus Marck war einst Verhandlungsort für den Westfälischen Frieden – schon im Jahr 1643 trafen sich dort Gesandte zu ersten Gesprächen. Zum Kulturpicknick werden in und um Haus Marck zwei spezielle Führungen angeboten. Noch mehr Geschichte gibt es bei einer Anreise mit dem Fahrrad auf der Friedensroute – kürzlich, wie berichtet, mit vier Sternen vom ADFC ausgezeichnet – oder bei der Fahrt mit einem Kultur-Shuttle aus den Städten Münster und Osnabrück zu erleben.

„Mit dem Kulturpicknick feiern wir das Lebensgefühl Picknick an einem wunderbaren, historisch bedeutsamen Ort“, sagt Projektleiterin Laura Woolfenden. „Es wird ein Picknick für alle Sinne – mit einer abwechslungsreichen ‚Kultur-Speisekarte‘ zum Genießen.“

Kulturpicknick an der Friedensroute

Die Veranstaltung findet auf einer großen Wiese mit angrenzender Gräfte und Blick auf das idyllische Wasserschloss statt. Das Setting für das Picknick auf der Wiese, wie Tische und Bänke, wird vor Ort gestellt. Die Gäste sind nach dem „Bring your own“-Prinzip dazu eingeladen, ihr eigenes Picknick, Getränke und Speisen, zur Veranstaltung mitzubringen. Passende regionale Rezepte sind laut Pressemitteilung zu finden auf www.muensterland.com/picknick-rezepte.

Mehr Informationen und Tickets für das Kulturpicknick an der Friedensroute gibt es online auf go.muensterland.com/kulturpicknick. Ein Ticket kostet zwölf Euro (ermäßigt sechs Euro). Ebenfalls erhältlich sind Kombitickets inklusive einer Fahrt mit dem Kulturshuttle aus Münster oder Osnabrück für je 20 Euro (ermäßigt zehn Euro), eine Führung in oder um das Haus Marck gibt es für vier Euro. Wer ein Ticket vor Ort erwerben möchte, kann dies montags- und mittwochsvormittags in der Tourist-Information Tecklenburg (Markt 7, Telefon 05482/93890) tun.

Das Kulturpicknick ist eine Initiative des Münsterland e.V. im Rahmen der Münsterländer Picknicktage 2023. Es wird gefördert von der LWL-Kulturstiftung im Kontext der Veranstaltungsreihe „375 Jahre Westfälischer Frieden“, mit der sich der Landschaftsverband Westfalen-Lippe am Jubiläumsjahr beteiligt. Lokale Unterstützer sind die Tecklenburg Touristik GmbH, der Tecklenburger Land Tourismus e.V. und das Haus Marck.