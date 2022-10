Gesamtschule genießt das Alleinsein

Die Gesamtschule freut sich, ein ganzes Gebäude für sich allein zu haben. Am GAG fiebert man dem großen Jubiläum entgegen, und die Grundschule braucht mehr Platz. So sieht das Fazit der Schulleiter aus, das sie im Fachausschuss zogen.

Wie es in den Schulen aktuell aussieht, berichteten die Leiter.

Zu wenig Platz bei den einen, endlich mehr Platz bei den anderen: So unterschiedlich kann es sein bei den Schulen. Deren Leitungen berichteten jüngst im Ausschuss für Familie, Schule und Sport über die aktuelle Situation.

354 Mädchen und Jungen besuchen die Grundschule mit ihren vier Standorten und insgesamt 17 Klassen. Sie werden von 26 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Hinzu kommen unter anderem zwei Sonderpädagogen und weitere Fachkräfte. Diese Zahlen nannte Heike Veerkamp, Leiterin der Grundschule.

Ab 2026 gebe es einen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Offenen Ganztagsgrundschule (OGS), führte sie weiter aus. Eine offene Frage sei dabei, ob die Teutoburger Wald-Schule als eine Schule gelte oder jeder Standort für sich behandelt werde. In Tecklenburg sei jedenfalls die Kapazitätsgrenze erreicht mit knapp 70 Kindern, die bis 16.30 Uhr betreut würden.

„ »Es waren fünf schöne Jahre ohne Reibereien.« “ Thorsten Reichelt, Stellvertretender Leiter der Gesamtschule

Für Brochterbeck hofft die Schulleiterin, dass es mit dem geplanten Anbau bald vorangeht.

Für die Gesamtschule berichtete Thorsten Reichelt, dass man es genieße, nun allein in dem Gebäude zu sein. Die Hauptschule gibt es dort seit dem Sommer nicht mehr, sie ist ausgelaufen. „Es waren fünf schöne Jahre ohne Reibereien“, betonte Reichelt. Aber es sei auch schön, nun zum ersten Mal einen eigenen Musik- und einen Kunstraum zu haben.

Alle Räume seien mit einem Beamer ausgestattet, es gebe lückenloses WLAN auf dem ganzen Gelände und schnelles Internet, also „alles, was man sich als Schule wünscht“.

Zum ersten Mal gebe es im nächsten Jahr Abschlussklassen der noch jungen Gesamtschule. 189 Schülerinnen und Schüler aus insgesamt sieben Klassen (zwei in Tecklenburg und fünf in Lengerich) würden dann die Bildungseinrichtung verlassen oder in die Oberstufe wechseln.

Apropos wechseln: Die Gesamtschule werde immer wieder gefragt, ob ein Kind von einer anderen Schule dort aufgenommen werden könne. Das klappe aber nur, wenn dafür jemand anderes die Schule verlasse. Ansonsten würde im laufenden Schuljahr nur ein Kind aufgenommen, wenn es nach Tecklenburg gezogen sei und vorher schon eine andere Gesamtschule besucht habe.

„ »Die Geburtstagsfeier auf dem Schulgelände wird eine richtig große Sause.« “ Evelyn Futterknecht, Schulleiterin des GAG

Und wie sieht es am Graf-Adolf-Gymnasium aus? Dort ist das 100-jährige Bestehen im nächsten Jahr ein wichtiges Thema – denn das soll auch gebührend gefeiert werden. Dazu benötige man die Unterstützung der Stadt, kündigte Schulleiterin Evelyn Futterknecht schon einmal an, dass man auf eine Finanzspritze hofft.

Es seien verschiedene Aktivitäten geplant. Es solle Konzerte, Theateraufführungen, Vorträge und mehr geben. Projekttage sollen unter dem Motto „Zukunft macht Schule – das GAG früher, heute und morgen“ stehen.

Am 16. September 2023 ist vormittags ein offizieller Jubiläumsakt auf der Freilichtbühne geplant, an den sich eine Geburtstagsfeier auf dem Schulgelände anschließt. „Eine richtig große Sause“, kündigte Evelyn Futterknecht an.

Ein Unesco-Portfolio für die Schüler und Schülerinnen, eine Erneuerung der Schulhomepage, ein neues Layout für die Schulbroschüren – all das kostet natürlich Geld. 30.630 Euro sind alles in allem nötig. Das Graf-Adolf-Gymnasium erhofft sich 23.130 Euro von der Stadt beziehungsweise von Sponsoren. Das soll nun ein Thema sein für den Haupt- und Finanzausschuss im Rahmen der Haushaltsberatung.