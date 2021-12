Gewinner sparen bis zu 40 Kilo ein

Auf Butter verzichten und stattdessen Margarine aufs Brot schmieren? An dieser Frage scheiden sich geschmacklich die Geister. Geht es allerdings um den Klimaschutz, sollte Margarine der klare Favorit sein, entsteht bei der Produktion doch deutlich weniger CO 2 . Das haben die Teilnehmerinnen an der Mitmachaktion „Tecklenburg goes CO 2 -neutral“ unter anderem gelernt. Die Stadt hatte dazu aufgerufen und nun die Gewinner geehrt.

Gewinner geehrt

Im Rathaus berichtete Bürgermeister Stefan Streit vom Klimaschutzkonzept der Stadt, dessen einzelne Punkten nach und nach abgearbeitet würden – unter anderem Photovoltaik auf öffentlichen Dächern und die Neugestaltung von Bushaltestellen. Die Mitmachaktion sei ein kleiner Baustein, vor Ort etwas für den Klimaschutz zu tun und solle dazu anregen, sparsam mit Strom, Wasser und fossilen Energien umzugehen.

Klimaschutzmanagerin Vera Nieratschker hatte die Aktion initiiert. „Die Idee war, kleine Maßnahmen aufzuzeigen. Leitungswasser statt Mineralwasser zu trinken, Margarine statt Butter zu essen gehörte dazu. Die ausgelosten Gewinnerinnen haben jeweils zwischen 29 und 40 Kilogramm CO 2 in den vier Aktionswochen eingespart“, erläuterte Vera Nieratschker.

Der erste Preis, ein Gutschein für eine Energieberatung oder einen Energieausweis, ein Picknickkorb und ein Fahrradlicht, ging an Dorothe Koliska. Über den zweiten und dritten Preis (ein vierwöchiges Probe-Abo für eine Gemüsekiste, eine Trinkflasche und Fahrradzubehör) freuten sich Annette Reiffenschneider und Anne Freude.

Die Mitmachaktion hatte vom 25. Oktober bis zum 21. November stattgefunden. Die Verwendung von LED-Lampen, die Wäsche an der Luft trocken oder das Ausschalten von Standby-Geräten waren nur einige Beispiele für ein klimabewusstes Handeln im Alltag, die von den Teilnehmern befolgt wurden.