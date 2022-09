„Giro“-Radler werden mit Starter-Beuteln ausgestattet

Kugelschreiber und Traubenzucker, Zeckenkarten und Flaschenöffner: Es steckt allerhand Nützliches in den Beuteln, die die Teilnehmer am Münsterland Giro bekommen. Gefüllt werden sie von den Ledder Werkstätten.

2020 fiel der „Münsterland Giro“ coronabedingt aus. 2021 waren dann wieder fast 5000 Rad-Amateure und mehr als 200 Profis am Start und dieses Jahr geht es weiter: Traditionell am 3. Oktober findet eines der national größten Radrennen mit prominenter Besetzung statt. Auch bei der inzwischen 16. Auflage des Radklassikers sind die Ledder Werkstätten dabei: Menschen mit Behinderungen packen rund 4800 Starterbeutel für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der verschiedenen Amateurrennen.

4800 Beutel

Insgesamt zehn unterschiedliche Artikel sind in drei Varianten zu kommissionieren – viel Arbeit für die Beschäftigten der Ibbenbürener Betriebsstätte Gausepohl, die das Projekt aus der Betriebsstätte Ledde übernommen haben. Auch dieses Mal gibt es wieder allerlei nützliche und informative Give aways: Kugelschreiber, Traubenzucker, Zeckenkarten, Flaschenöffner, Glückslose oder Reisemagazine fürs Münsterland. Um die 4800 Beutel rechtzeitig fertig zu bekommen, haben die LeWe-Fachkräfte drei „Packstraßen“ eingerichtet, an denen insgesamt zwölf Beschäftigte die markanten leuchtendorange-blauen Beutel mit ihren unterschiedlichen Sponsorenlogos füllen. Der Lkw aus dem Ledder Fuhrpark liefert die zwei Dutzend sorgfältig gepackten Gitterboxen in Münster aus, damit am Feiertag dort jede Starterin und jeder Starter der Jedermann-Rennen einen Beutel erhält.

LeWe-Tagesgeschäft

Solche mitunter auch kurzfristigen Großaufträge sind ein wichtiger Teil des LeWe-Tagesgeschäfts, sodass man sich in Ledde über den erneuten Zuschlag durch das Sportamt der Stadt Münster freut. Die abwechslungsreiche Arbeit über einen definierten Zeitraum und natürlich die Mitwirkung im Rahmen eines nationalen Radsport-Events sind ein schöner Benefit für die Beschäftigten. Ihnen macht die Arbeit, die nur ein Mal im Jahr da ist, richtig Spaß.

Überwiegend durch den Kreis Warendorf führt der „Münsterland Giro“, wenn sich am 3. Oktober Profis und Amateure auf ihren Weg machen. Das Tecklenburger Land wird also nicht tangiert, aber über die Starterbeutel ist die Region dann doch ein bisschen dabei.