Gottesdienst am Valentinstag

Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Valentinstag, Dienstag, 14. Februar, wieder zu einem besonderen Gottesdienst ein. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadtkirche. Die Band „Stückwerk & Friends“ und Solisten präsentieren ein breites Spektrum von Liedern, die thematisch zum Valentinstag passen, unter anderem „Can‘t help falling in love“ von Elvis Presley, „Perhaps love“ von John Denver und „Fields of gold“ von Sting. Es gibt auch wieder die Möglichkeit, sich persönlich segnen zu lassen. Zudem gibt es ein Candlelight-Dinner zu gewinnen.