Gottesdienstbesucher spenden 716 Euro

Schon geraume Zeit vor Gottesdienstbeginn wehten mit dem kräftigen Wind die ersten Klänge der Band Stückwerk durch das Stiftsdorf: Um 11 Uhr füllte sich dann das liebevoll geschmückte Zelt an der Elbinger Straße. Gut 100 evangelische und katholische Christen feierten gemeinsam Gottesdienst, berichten die Kirchengemeinden.

„Wenn der Himmel ohne Farbe ist. Ist da jemand?“ nahm Pfarrerin Wortmann-Rotthoff zur Begrüßung die Liedzeile des Eingangsstücks auf und umriss das Thema: „Was gibt uns Halt in Krisensituationen?“ Am festlich geschmückten Altar neben dem Kerzenleuchter aus der Stiftskirche begann das gemeinsame Gebet. „Starke Musik“ bringt auf den Punkt, was das Anliegen des gemeinsamen Gebets war: Um Kraft für die Verzweifelten, um Pausen zum Aufatmen für die Helfenden, um ruhigen und langen Atem beim Entscheiden betete die Gemeinde.

„Kritische Stimmen fragen: was ändert denn Euer Beten?“, so Pfarrer Peter Kossen in seiner Predigt. Die Antwort wurde spürbar von der ganzen Gemeinde mitgetragen: „Es ändert zumindest uns selbst! Beten bleibt ein Schutzwall gegen Zynismus wie gegen Egozentrik. Im Beten stärkt Gott unsere Hände zum Tun.“ Nachdem viele Gottesdienstbesucher ihre Fürbittenkerzen rund um den Leuchter im Mittelpunkt des Zeltes entzündet hatten, riefen die beiden Geistlichen zur Spende für die Diakoniekatastrophenhilfe – Hochwasserhilfe Deutschland auf. Über das Ergebnis freuen sich katholische und evangelische Christen gemeinsam: Allein in diesem Gottesdienst kamen 716 Euro zusammen. Diese Summe wurde noch aufgestockt.