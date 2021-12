Gottesdienste, Postwurfsendungen und Segensstationen

Für die Durchführung der Sternsingeraktion 2022 hat sich das ökumenische Organisationsteam zu Herzen genommen, was die Schulkinder in der Vorbereitung sehr anschaulich im Film über die Sternsingerprojekte in Ägypten, in Ghana, im Südsudan und in Namibia erfahren haben: „Gesund werden – gesund bleiben: Ein Kinderrecht weltweit!“

„Große Teile der Weltbevölkerung haben keinen so selbstverständlichen Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung wie wir“, heißt es in einer Pressemitteilung des Teams. „Die Pandemie hat diese Situation noch verschärft. Darum schauen Sternsinger und Sternsingerinnen mitten in der vierten Corona-Welle ganz bewusst darauf, wie sie gerade jetzt Altersgenossen in afrikanischen Ländern helfen können.“

Hilfe für Altersgenossen in Afrika

Wie soll das Sternsingen unter den aktuellen Coronaschutzmaßnahmen laufen? Das ökumenische Vorbereitungsteam hat für Ledde, Leeden und Tecklenburg entschieden, dass in alle Haushalte Postwurfsendungen mit dem Segensspruch, den Informationen und der Angabe der Kontoverbindung für die Spenden an die Projekte des Kindermissionswerkes und in Namibia verteilt werden. „Schauen sie also zwischen dem 2. und dem 9. Januar unbedingt in ihren Briefkasten. Vielleicht grüßt in dieser Zeit auch eine als Sternsinger verkleidete Geschwistergruppe über den Gartenzaun“, heißt es weiter in dem Bericht.

Am Sonntag, 2. Januar, beginnt um 10 Uhr in der Ledder Dorfkirche ein Sternsingergottesdienst. Alle Verteiler werden gebeten, sich dort oder bei der Familie Stalljohann ihre Materialien abzuholen. Die Aktion startet vom Gottesdienst aus. Das Seniorenheim soll auf Distanz besucht werden.

Am Donnerstag 6. Januar, ist in Tecklenburg in der Kirche St. Michael um 16.30 Uhr der Sternsingergottesdienst. Zudem sind die Heiligen Drei Könige am Dienstag, 4. Januar, und Donnerstag, 6. Januar, auf dem Marktplatz bei Nahkauf sowie am Donnerstag im Matthias-Claudius-Haus zu Gast.

Am Samstag, 8. Januar, beginnt um 17.30 Uhr in Leeden im Zelt neben der Kirche St. Hedwig ein Sternsingergottesdienst. Geplant sind Segensstationen beim Feierabendmarkt (4. Januar), beim Lebensmittelpunkt und der Bäckerei Blömker.