Große und kleine Sammler unterwegs

68 Teilnehmer begeisterten der Leedener Schützenverein von 1665 und die IG Leeden jetzt für die Müllsammelaktion rund um das Leedener Stiftsdorf. Zuletzt wurde die Aktion 2021 durchgeführt, seitdem ist so mancher Unrat wieder in der Umwelt liegen geblieben, heißt es in einer Mitteilung des Schützenvereins.

Die Routen für die Müllsuchtrupps wurden entsprechend aufgeteilt. Vielbefahrene Straßen waren ausschließlich den Erwachsenen vorbehalten, während Strecken und Bereiche mit wenig Straßenverkehr den Kindern mit Familien zugeteilt wurden.

Bereits vor der geplanten Startzeit um 9 Uhr fanden sich zahlreiche eifrige Müllsammler und Schatzsucher an der Remise ein. Treckergespanne unterstützten die fleißigen Sammler und beförderten die vollen Müllsäcke so wie zur Stärkung auch Getränke und Ausrüstung. Nach getaner Arbeit stärkten sich alle Müllsammler an der Remise. Bratwurst, Pommes und Hähnchennuggets wurden zubereitet.