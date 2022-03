Große Vielfalt an Motiven mit der Kamera entdeckt

In der Legge wird am Samstag eine neue Ausstellung eröffnet.

„Szenen aus der Natur“ und „Minimalismus“ ist eine Ausstellung überschrieben, die vom 2. bis zum 18. April im Torhaus Legge zu sehen ist. Christiane Hoke und Horst Gilles präsentieren dort Fotografien in Farbe und Schwarz-Weiß, die hauptsächlich aus den Bereichen Architektur, Kunst und Gegenständliches stammen, aber auch aus Natur und Landschaft.

Zu Beginn der Ausstellung erfahren die Besucher und Besucherinnen eine kurze Einführung in die Themen, und während der Präsentation wird auf die jeweiligen Fotos hinsichtlich ihrer Entstehung und Ziele näher eingegangen.

Kurze Einführung

Christiane Hoke, 1970 in Lengerich geboren, wohnt seit langer Zeit in Tecklenburg. „Durch die Liebe zur Natur bin ich vor circa vier Jahren zur Fotografie gekommen, und die Kamera ist mittlerweile ein ständiger Begleiter. Durch das Fotografieren nehme ich die Natur intensiver wahr und entdecke vieles, an dem ich früher unbemerkt vorbeigegangen bin. Die Fotografie gibt mir die Möglichkeit, meine Erlebnisse und Faszination von der Natur mit anderen zu teilen. Ich hoffe, mit „Szenen aus der Natur“ andere begeistern zu können“.

Horst Gilles, 1948 in Lengerich geboren, ist in Tecklenburg aufgewachsen. „Seit dem 18. Lebensjahr fotografiere ich vorrangig in Schwarz-Weiß, aber auch in Farbe, zu ganz unterschiedlichen Themen. In der Legge hatte ich im Januar 2016 eine eigene Ausstellung „Fotografien“, eine gemeinsame mit dem Fotoclub „Lichtblick“ und im November 2018 mit dem Thema „Innenräume“.“

Die Ausstellung in der Legge ist samstags von 14 bis 18 Uhr und sonn- und feiertags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.