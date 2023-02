Gut für Klima und Geldbeutel

Einsparungen zwischen 60 000 und 100 000 Euro – und das pro Jahr. Wenn sich das erreichen lässt und zudem noch zwischen 100 und 140 Tonnen CO 2 weniger die Umwelt belasten, dann sind das unschlagbare Argumente, um in der Stadt ein Energiemanagement einzuführen und dafür in der Verwaltung eine Vollzeitstelle einzurichten. Das sieht auch der Stadtrat so. Einstimmig sprach er sich am Dienstagabend dafür aus. Eigentlich würde bei der Größe Tecklenburgs eine halbe Stelle reichen, allerdings nicht bei einer vierpoligen Stadt mit einer überproportional hohen Anzahl an kommunalen Liegenschaften, hatte zuvor Bürgermeister Stefan Streit erläutert. Zumal eine Vollzeitstelle für kompetente Bewerber attraktiver sei.

