Gute Miene zum tristen Wetter

Das Wetter können die Mitglieder der Interessengemeinschaft Brochterbeck nun mal nicht beeinflussen. Ansonsten hatten sie für alles gesorgt, um den Besuchern im Rahmen ihrer Frühjahrsschau am Sonntag einen interessanten Einblick in das Dorfleben und insbesondere ihre Gewerbebetriebe zu bieten.

Frühjahrsschau in Brochterbeck

Das bleibt festzuhalten: Mit leichtem Schneetreiben und Nieselregen hat sich das Wetter bei der Frühjahrsschau der IG Brochterbeck am Sonntag wahrlich nicht von seiner besten Seite gezeigt und garantiert auch manch interessierten Gast abgehalten. Doch auch aus dieser Veranstaltung, die laut IG-Vorsitzender Nathalie Bäumer seit rund 30 Jahren ein fester Bestandteil des Vereins ist, lässt sich Positives mitnehmen: „Die Gäste bleiben nicht draußen vor den Schaufenstern stehen, sondern kommen in die Geschäfte und suchen das Gespräch mit den Mitarbeitern oder Chefs“, so Bäumer.