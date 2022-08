Harmonikas sorgen mit ihren Akkordeons für gute Stimmung

In der Remise kamen 46 Altherren zusammen, um dort das traditionelle Sommerfest zu feiern.

Der Leedener Altherren-Club hat mit 46 Teilnehmern in der Remise sein traditionelles Sommerfest gefeiert. Albrecht Fischer begrüßte mit seinem Service-Team die zahlreichen Teilnehmer und die Akkordeon-Kapelle Harmonikas aus Seeste. Besonders wurden von ihm die Geburtstagskinder des letzten Monats willkommen geheißen und die Harmonikas begleiteten das Geburtstagsständchen. Die kurze Andacht von Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff war dem Thema „Standhaftigkeit in diesen Zeiten“ gewidmet.

Durch viele bekannte Lieder der Kapelle kam schnell Stimmung bei den Clubmitgliedern auf, die reihenweise ordentlich mitsangen und mitschunkelten, berichtet der Altherrenclub. Albrecht Fischer gab dann das Büfett frei. Grillwürstchen und Fleisch mit hausgemachten Salaten waren im Angebot und es seien öfter die Teller nachgefüllt worden, was dem Service-Team sichtlich Freude bereitet habe.

Dank an das Team

Wilfried Brönstrup dankte Albrecht Fischer und seinem gesamten Team und überreichte stellvertretend einen Sommerblumenstrauß der einzigen Frau im Team. Ein kräftiger Applaus kam von allen 46 Clubmitgliedern.

Wilfried Brönstrup wies dann auf den Septembertermin hin, dann soll über den sechsspurigen Ausbau der Autobahn A 1 zwischen Münster und Osnabrück berichtet werden Im Oktober wird die Klimaschutzmanagerin der Stadt Tecklenburg, Vera Nieratschker, zur aktuellen Energiesituation Stellung nehmen und wohl auch Spar-Tipps geben. Im November steht dann Geschäftsführer Gunnar Sander nach erteilter Baugenehmigung für die (abgespeckte) Seniorenwohnanlage an der Elbinger Straße Rede und Antwort, und damit zum größten Investitionsvorhaben der vergangenen Jahrzehnte in Leeden. Die Weihnachtsfeier schließt das Programm 2022 im Dezember ab.

Bei Hinweisen auf die anstehenden neuen Covid-19- Regeln ab 1. Oktober durch Bund und Land hofft Brönstrup, dass alle Veranstaltungen unter Beachtung der Gesetze stattfinden können.

Die Stimmung in der Remise war so gut, dass bis in den frühen Abend gefeiert und geplaudert wurde. Die Harmonikas spielten dann ein Abschiedslied, wobei sie eine geforderte Zugabe noch anhängten.