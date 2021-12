Heiligabend wird es festlich

In allen vier Ortsteilen gibt es an Heiligabend Freiluft-Gottesdienste. Die evangelische Kirchengemeinde hat sich einiges einfallen lassen.

„Joy to the world: Wir können Weihnachtsgottesdienste gestalten in diesem Jahr“, freut sich die evangelische Kirchengemeinde. „Die Vorfreude wächst. Um diese Gottesdienste lebendig, vielfältig und corona-konform zu gestalten, haben sich viele Mitarbeitende mit dem Presbyterium auf den Weg gemacht“, heißt es in einem Pressebericht.

Um für die Besucher die Lage überschaubar und unkompliziert zu halten, gibt es besonders am Heiligen Abend in jedem Ortsteil „Freiluft“-Gottesdienste. Nur in den beiden großräumigen Kirchen in Leeden und Tecklenburg wird im Innenraum gefeiert, dann gilt die 2G- Regel bei begrenzter Platzzahl.

„Wir danken ausdrücklich allen Gottesdienstbesuchern, die bereits in den letzten Wochen selbstverständlich an der Kirchentür ihren Impfnachweis bereithielten und die Maske aufgesetzt haben: so bleibt es uns auch weiter ein Zeichen der gegenseitigen Fürsorge“, schreibt die Kirchengemeinde weiter.

Um 14.30 Uhr beginnt am Heiligen Abend auf der Freilichtbühne der evangelische Familiengottesdienst. Im weiten Rund ist dort ein kleines Krippenspiel möglich. Der Posaunenchor wird für fröhliche und festliche Weihnachtsmusik sorgen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Krippenspiel auf der Freilichtbühne

In Leeden beginnt um 15 Uhr eine Krippenandacht. Eine Krippe wird vor der Stiftskirche aufgebaut. In dieser halbstündigen Andacht wird kindgerecht die Weihnachtsgeschichte erzählt. Der Posaunenchor Leeden sorgt für die musikalische Begleitung. Am Ende warten eine kleine Überraschung und der Weg durch die Stiftskirche mit dem Blick auf den geschmückten Weihnachtsbaum.

An Heiligabend wird das große ehrenamtliche Team mit Pfadfindern und Posaunenchor in Ledde das Projekt „Krippenweg“ umsetzen, das schon für das vergangene Jahr geplant war. Startpunkt ist ab 16 Uhr der Parkplatz der Ledder Werkstätten. Von dort aus geht es in Gruppen über den mit Kerzenschein beleuchteten Weg über sechs Stationen zur Kirche. Dort wird die Weihnachtsgeschichte für Kinder und ihre Familien erzählt und gespielt.

Krippenweg

Wie schon zum 1. Advent wird auch am Heiligen Abend um 16 Uhr im Kerzenschein vor der Brochterbecker Dorfkirche der Gottesdienst für Familien beginnen. Pfarrer Björn Thiel hat diesmal ein Knicklichter- Krippenspiel vorbereitet. Ulrich Vahrenholt wird mit weihnachtlichen Klängen die Gemeinde begleiten, und am Ende wird jeder ein Licht mit nach Hause nehmen dürfen.

Spät am Heiligen Abend hat die Stiftskirche in Leeden eine ganz besondere Atmosphäre: Bei Kerzenschein sitzt man, hört die vertrauten Lieder und Worte und lässt sich einstimmen durch die glanzvolle musikalische Gestaltung mit Orgel und Trompete. „Fürchtet Euch nicht“ – mit diesem Leitwort nimmt Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff um 22 Uhr die weihnachtliche Botschaft der Engel auf.

Zur gleichen Zeit versammeln sich Gemeindeglieder traditionsgemäß am Heiligen Abend in der Stadtkirche in Tecklenburg. Mit festlicher Orgelmusik und Chorgesang wird auch dieser Gottesdienst die Weihnachts- Botschaft zum Strahlen bringen.