Helfen ist kein Hexenwerk

Der Tecklenburger Hexenpfad ist bei Wanderern beliebt, denn beiderseits der Strecke gibt es viel zu entdecken. Am 31. Oktober gibt es dort zusätzlich noch überraschende Momente: Hexen sind unterwegs. Und sie wollen an das Geld der Leute – für einen guten Zweck.

Nur noch wenige Tage, dann ist Halloween. Zahlreiche Gespenster, Hexen und Vampire werden an dem Tag gemäß dem Motto „Süßes oder Saures“ um die Häuser ziehen. In Tecklenburg sind am Sonntag, 31. Oktober, ebenfalls Hexen unterwegs, allerdings sammeln diese keine Süßigkeiten, sondern Spenden für den guten Zweck.

Stilecht verkleidet begibt sich Initiatorin Martina Hünschemeyer mit weiteren, begeisterten Hexen und Hexenmeistern auf die knapp fünf Kilometer lange Spendenwanderung entlang des Hexenpfades. „Die Idee für die Spendenwanderung kam mir, als ich am 1. Mai mit einer Freundin den Hexenpfad kostümiert gegangen bin. Da wir so oft gefragt wurden, ob man uns fotografieren dürfe, habe ich gedacht, man könnte diese Gelegenheit nutzen und um eine Spende für einen guten Zweck bitten“, erklärt Martina Hünschemeyer.

Wie die Organisatoren mitteilen, kamen bei der Premiere der Hexenwerk-Spendenwanderung trotz widriger Wetterbedingungen 340 Euro für den Verein Herzenswünsche in Münster zusammen. „300 Euro haben wir an Barspenden gesammelt, weitere 40 Euro sind den Flyern zu verdanken, die wir unterwegs ausgegeben haben. Ich würde ja auch nicht jeder daher gelaufenen Hexe mein Geld anvertrauen“, erklärt Martina Hünschemeyer augenzwinkernd. An Halloween hofft die Hexenwerk-Truppe auf besseres Wetter und eine noch höhere Spendensumme für den guten Zweck.

Die Initiative kommt gut an. So hat die Vierertruppe der Premieren-Spendenwanderung zur jetzigen Neuauflage bereits weitere Hexen und Hexenmeister dazugewonnen. Ab 11.15 Uhr geht die Hexenwerk-Truppe am 31. Oktober auf Spendenwanderschaft und es besteht die Möglichkeit einer magischen Begegnung.

Magische Begegnungen

Der 4,5 Kilometer lange Hexenpfad ist auch für Familien mit Kindern geeignet und bietet abenteuerliche Waldpfade über Stock und Stein, Kletterfelsen, Höhlen, Ruinen und einen Aussichtsturm.

Herzenswünsche ist ein bundesweit tätiger Verein, der schwerkranken Kindern und Jugendlichen lang ersehnte Wünsche erfüllt, um ihnen damit neuen Mut, Kraft und Freude zu schenken. Seit 1995 hat der Verein jedes Jahr das Spendensiegel des Deutschen Instituts für soziale Fragen (DZI), Berlin, mit Bestnote erhalten.

Wer an Halloween nicht vor Ort spenden kann, kann Geld überweisen auf der Konto des Vereins Herzenswünsche, Sparkasse Münsterland-Ost, IBAN DE45 4005 0150 0000 3700 80, Stichwort: Hexenwerk.