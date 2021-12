Herausforderungen für- und miteinander meistern

„Wir sind bisher gut durch die Krise gekommen, sie hat uns gestärkt“, schreibt Bürgermeister Stefan Streit in seinem Grußwort zum Jahreswechsel. So werde man auch die Herausforderungen, die im neuen Jahr auf uns warten, meistern können. Füreinander und miteinander.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

in diesem Jahr haben wir gelernt, mit Corona zu leben, Geduld bewiesen und solidarisch gezeigt, dass das Gemeinwohl an erster Stelle steht.

In unserer vierfach-starken Stadt hat sich dennoch auch in 2021 einiges getan:

Die offizielle Anerkennung als Luft- und Kneippkurort konnte erneuert und der zweite Kneippbadbetrieb am Waldfreibad eröffnet werden.

Der Bau des neuen großen Edeka-Marktes in Brochterbeck schreitet voran, und der Feierabendmarkt in Leeden hat sich bereits als feste Institution etabliert.

Im Klimaschutzbereich und im öffentlichen Personennahverkehr wurden große Projekte angestoßen beziehungsweise bereits umgesetzt, wie zum Beispiel die Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden sowie die Erneuerung von Bushaltestellen. Zudem wird der Breitbandausbau bis Ende 2022 im Ortsteil Tecklenburg abgeschlossen, so dass eine 100-prozentige Versorgung des gesamten Stadtgebietes sichergestellt ist.

Große Projekte angestoßen

Mit einer massiven Förderung wird das Kulturhaus in den nächsten zwei Jahren zu einer multifunktionalen Veranstaltungsstätte ausgebaut werden. Große Investitionen stehen darüber hinaus bei den Feuerwehrgerätehäusern, der Brandschutzinfrastruktur und der Ortskernentwicklung an.

Meinen Dank möchte ich allen aussprechen, die auf vielfältige Weise zu einem positiven Miteinander in unserer Festspielstadt beigetragen haben – sei es durch Mitarbeit, Mithilfe oder auch konstruktive Begleitung einzelner Maßnahmen. Es ist leider nicht möglich, an dieser Stelle alle einzeln aufzuführen. Auch wer nachfolgend nicht explizit genannt wird, kann sich sicher sein, dass sein Engagement wertgeschätzt wird.

Beginnen möchte ich mit denjenigen, die unermüdlichen Einsatz im Kampf gegen Corona gezeigt haben: die Krisenstäbe, Krankenhaus-Teams und Ärzte, die gerade in den letzten Monaten Großartiges geleistet haben, um die schnelle Abwicklung von Booster-Impfungen zu realisieren – unter anderem in den Praxen, auf dem Feierabendmarkt in Leeden, in der katholischen Kirche in Brochterbeck, im Dorfgemeinschaftshaus in Ledde sowie im Kulturhaus in Tecklenburg.

Dank an Ehrenamtliche

Besonderer Dank gilt ebenfalls all unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den gemeinnützigen Organisationen, Vereinen und Interessengemeinschaften. Hier möchte ich die selbstlose Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr besonders hervorheben.

Gefreut hat mich auch die gute Zusammenarbeit in der Verwaltung, in den städtischen Einrichtungen und dem Stadtrat, die von einem konstruktiven Miteinander getragen war. Hierfür mein herzliches Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen.

Wir sind bisher gut durch die Krise gekommen, sie hat uns gestärkt. So werden wir auch die Herausforderungen, die im neuen Jahr auf uns warten, meistern können. Füreinander und miteinander – zwei ganz wichtige Worte. Nur gemeinsam schaffen wir das und lassen uns als Gesellschaft nicht spalten.

Wenn Corona uns auch in 2022 noch begleiten wird, so sind wir zuversichtlich, dass wir bald wieder mehr Freiheiten und mehr soziales Miteinander genießen können.

Gemeinsam werden wir alles tun, damit unsere schöne Festspielstadt lebendig bleibt und floriert, Einzelhandel und Gastronomie sich erholen und das Vereinsleben wieder aufgenommen werden kann.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich hoffe, dass Sie in der Weihnachtszeit die Gelegenheit hatten, zur Ruhe zu kommen, und wünsche Ihnen ein friedliches und vor allem gesundes Jahr 2022, in das Sie optimistisch und mit neuen Kräften gehen mögen.

Ihr

Stefan Streit