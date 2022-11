„Herz statt Kommerz“ im Stiftsdorf

Für die 24. Auflage des Leedener Weihnachtsmarktes hatten die Organisatoren wieder alle Hebel in Bewegung gesetzt. Mit Erfolg, die Besucher erlebten nach zwei Jahren Corona-Pause ein kleines, aber feines Budendorf.

Alles, was auf die Vorweihnachtszeit einstimmt und sie verschönert, erlebten am Wochenende die Besucherinnen und Besucher des 24. Leedener Weihnachtsmarkts, die sich besonders mit einsetzender Dunkelheit zwischen Stiftskirche, Stiftshof und Remise drängelten und die heimelige Atmosphäre des Budendorfes genossen. Die Organisatoren der Interessengemeinschaft Leeden (IGL) hatten einmal mehr alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den beliebten Markt zu einem Erfolg zu machen.