Hexen sammeln über 800 Euro

Dass Hexen nicht nur Böses im Schilde führen, bewiesen acht engagierte Wanderer in Tecklenburg: Sie machten sich auf den Weg, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Mehr als 800 Euro kamen dabei zusammen.

Bei traumhaftem Wanderwetter begaben sie sich stilecht verkleidet auf den knapp fünf Kilometer langen Hexenpfad. Dort begegneten sie zahlreichen anderen Wanderern – darunter vielen Familien mit kostümierten Kindern, die die Gelegenheit für ein außergewöhnliches Familienfoto mit den Hexen und Hexenmeistern nutzten.

Tolle Momente

Neben diesen tollen Momenten freuten sich die Initiatoren über die Spendenbereitschaft und die Großzügigkeit. Im Laufe der Wanderung füllten sich die Spendenboxen mit zahlreichen Scheinen, so dass am Ende 807,48 Euro für den Verein Herzenswünsche in Münster zusammenkamen. Diese Summe dürfte sich aber noch erhöhen, da einige Wanderer zugesagt haben, eine Spende direkt an den Verein zu überweisen.

Herzenswünsche ist ein bundesweit tätiger Verein, der schwerkranken Kindern und Jugendlichen lang ersehnte Wünsche erfüllt, um ihnen damit neuen Mut, Kraft und Freude zu schenken. Seit 1995 hat „Herzenswünsche“ jedes Jahr das Spendensiegel des Deutschen Instituts für soziale Fragen (DZI), Berlin, mit Bestnote erhalten. Wer an Halloween nicht dabei sein konnte, kann den guten Zweck mit einer Spende auf das Konto des Vereins Herzenswünsche unterstützen (Sparkasse Münsterland-Ost, IBAN DE45 4005 0150 0000 3700 80, Stichwort: Hexenwerk).