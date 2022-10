Hexen tummeln sich wieder auf dem Pfad

Wer am Sonntag auf dem Hexenpfad unterwegs ist, sollte einen gut gefüllten Geldbeutel dabei haben. Denn Hexen und Hexenmeister bitten um eine Spende für die „Herzenswünsche“ von Kindern.

Hexen und Hexenmeister sammeln am Sonntag in Tecklenburg wieder Spenden für den guten Zweck.

Eine Gruppe verkleideter Hexen und Hexenmeister wandert am Sonntag, 30. Oktober, ab 11 Uhr bereits zum dritten Mal auf dem Hexenpfad in Tecklenburg, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln.

Kamen bei der ersten Spendenwanderung im September 2021 trotz widriger Wetterbedingungen bereits 340 Euro zusammen, so waren es bei einer späteren Neuauflage stolze 1155 Euro.

Tolles Ergebnis

„Mit einem so tollen Ergebnis hatten wir nicht gerechnet. Mein Wunsch ist es, dass wir diesen Betrag wieder erreichen. Super wäre natürlich eine noch größere Bereitschaft, Herzenswünsche zu ermöglichen“, so die Initiatorin Martina Lagemann. „Wir werden wieder ein paar Überraschungen für die Kinder auf dem Hexenpfad dabeihaben, schließlich sind wir gute Hexen und Hexenmeister. Eine besondere Freude bereiteten uns im letzten Jahr die toll verkleideten kleinen Hexen, Gespenster und Mini-Monster, mit denen wir sehr gerne ein Gruppenfoto gemacht haben“, so Lagemann weiter.

Das Ziel des Vereins Herzenswünsche ist es, schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen in schwierigen Zeiten beizustehen, sie zu ermutigen und ihnen eine Perspektive zu zeigen. Dafür möchten die Initiatoren möglichst viele Spenden erwandern.

Neben Barspenden während der Hexenwanderung kann die Unterstützung auch per Überweisung auf das Spendenkonto erfolgen: Sparkasse Münsterland-Ost, IBAN: DE 45 4005 0150 0000 3700 80, SWIFT-BIC: WELADED1 MST, Stichwort: Hexenwerk.