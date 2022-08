Hier wird noch frisch gekocht

Blitzeblank ist die große Küche am frühen Nachmittag. Nichts deutet darauf hin, dass kurz zuvor das Essen für rund 70 Bewohner zubereitet worden ist. An einer Station wird allerdings schon wieder gearbeitet. Es gilt, die Vorbereitungen für das Abendessen zu treffen. Alltag im Hauswirtschaftsbereich des Matthias-Claudius-Hauses. Am 12. August feiert die Einrichtung ihr 50-jähriges Bestehen. Und dann ist dort viel los – auch und gerade in der Küche.

