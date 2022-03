Hilfe ist auch vor Ort möglich

Auch vor Ort in Tecklenburg kann man mit kleinen Dingen dazu beitragen, das Leiden durch den Krieg in der Ukraine etwas zu mildern. Den von dort Geflüchteten ein Zuhause bieten – und Energie sparen. Das wurde bei der Friedensdemonstration am Montag deutlich.

Es waren ebenso deutliche wie ergreifende Worte, die die beiden Redner fanden: Bürgermeister Stefan Streit und der neue Tecklenburger Bezirksbeamte Franz-Josef Plantholt verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste, als sie an der Friedensdemonstration teilnahmen, zu der der Personalrat der Stadtverwaltung am Montagnachmittag aufgerufen hatte. Yvonne Käller, Vorsitzende dieses Gremiums, begrüßte die Besucher der Veranstaltung im Luftgeschoss und bedankte sich für die Teilnahme. „Ich hatte nicht mit so vielen gerechnet“, zeigte sie sich erfreut. Und sie hofft, dass auch die Personalräte in anderen Kommunen dem Tecklenburger Beispiel folgen.

„ »Ich bin erschüttert festzustellen, dass Russland bereit ist, kriegerische Gewalt einzusetzen.« “ Bürgermeister Stefan Streit

Während Tecklenburg eine hervorragende Infrastruktur habe, werde eben diese in der Ukraine auf perfide Art und Weise zerstört und versucht, die Gesellschaft auszulöschen, verurteilte Stefan Streit den Krieg. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR seien die europäischen Länder und Russland Freunde geworden. Das sei über Jahre, ja gar Jahrzehnte gewachsen. Doch die russische Föderation habe sich nicht positiv entwickelt. Er sei erschüttert festzustellen, dass Russland bereit sei, kriegerische Gewalt einzusetzen. „Ich verurteile das aufs Schärfste.“ Nur die Stärke der Nato verhindere eine Ausweitung des Kriegs auf ganz Europa. „Das muss mit allen Mitteln verhindert werden.“

Streit legte sehr großen Wert darauf zu betonen, dass die aus der Ukraine geflüchteten Menschen herzlich willkommen seien. Sie würden hier Schutz und Aufnahme finden. „Das sehen viele Tecklenburger so.“ Er werde dem Stadtrat vorschlagen, in Tecklenburg weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen.

Die gibt es bereits in der Familie von Franz-Josef Plantholt. Der Polizist ist besonders betroffen. Sein Schwiegersohn in spe sei Halbukrainer, berichtete er. Was man hier vor Ort machen kann? Natürlich die Menschen aufnehmen, aber es gebe noch mehr. „Ich habe vor 14 Tagen die Heizung abgestellt und nutze kein Gas mehr. Jeder könne seine Heizung zumindest reduzieren oder die Wärme des Duschwassers. Mit dem Geld, das für jeden Kubikmeter Gas gezahlt werde, würde die russische Armee weiter ausgebaut. Dass immer noch Energie aus Russland gekauft werde, sei ein Unding.

„ »Dass immer noch Energie aus Russland gekauft wird, ist ein Unding.« “ Bezirksbeamter Franz-Josef Plantholt

Der künftige Schwiegersohn des Polizisten kommt aus Komishuvakha im Südosten der Ukraine. Die Stadt Hagen a.T.W hat eine Spendenaktion für diesen Ort gestartet. „Krankenhäuser, Schulen – fast alles ist dort auf westlichem Niveau“, berichtete Plantholt. „Die Menschen dort wollen in Freiheit und Demokratie leben.“

Das gespendete Geld werde erst an die ukrainische Kommune überwiesen, wenn es sicher sei, dass es dort auch ankommt. Es werde für den Wiederaufbau benötigt. Wer ein paar Euro übrig habe, den bitte er zu spenden.

Das Spendenkonto: Empfänger Gemeinde Hagen a.T.W., Konto DE42 2655 0105 1643 1060 06 (NOLADE22XXX, Zweck: Hilfe für Ukraine in Komishuvakha.