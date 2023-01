Hilfe zwischen den Regalen

Die passenden, gesunden Lebensmittel zu finden kann sehr schwer sein, wenn jemand an Unverträglichkeiten leidet. Ernährungsberaterin Janine Daubert hilft dabei. Nicht nur theoretisch, sie geht mit ihren Kunden in die Lebensmittelmärkte. Und dabei gibt es Interessantes zu erfahren.

Die einen vertragen keine glutenhaltigen Lebensmittel und dürfen unter anderem nichts essen, was Weizen enthält. Andere leiden unter einer Histaminunverträglichkeit und müssen auf Rotwein, Sauerkraut oder aufgewärmte Speisen verzichten. Viele Menschen leiden auch unter einer Laktoseintoleranz, sie vertragen den Milchzucker nicht. Das kann das Einkaufen schwierig machen. Welche Produkte kann man bedenkenlos nehmen, in welchen steckt Weizen, von denen man es nicht vermutet? Janine Daubert kennt sich damit aus. Sie ist Ernährungsberaterin und bietet einen besonderen Service an: Sie geht mit ihren Kunden gemeinsam einkaufen und berät sie. Das gilt übrigens auch für Menschen, deren Geldbeutel schmal sind und die sich trotzdem gesund ernähren möchten.