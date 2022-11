Hineinschnuppern in den Alltag

Die aktive Unterstützung und Einbindung der Schülerschaft in die Neugestaltung des Schulhofes trägt mit dazu bei, dass sich die Kinder wohlfühlen am GAG.

Für Schülerinnen und Schüler aus den vierten Grundschulklassen bietet das Graf-Adolf-Gymnasium (GAG) bis zur Anmeldung in der letzten Februarwoche 2023 wieder eine Reihe von Informationsveranstaltungen an, die es den Familien ermöglichen sollen, das pädagogische und fächerbezogene Profil der Unesco-Schule, die im kommenden Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, umfassend kennenzulernen. „Fünf von uns nun schon sehr ausgefeilte Bausteine des Kennenlernens“, sagt Erprobungsstufenleiter Björn Igelbrink, „können wahrgenommen werden, um sich mit vielen Aspekten unserer Erprobungsstufe und einer Lernlaufbahn am GAG vertraut zu machen.“

Los geht es mit der „Langen Nacht am GAG“. Am Freitag, 18. November, können Grundschulkinder von 19 bis 22 Uhr die Schule und einige Lehrkräfte sowie Schülerpatinnen und -paten der zukünftigen Jahrgangsstufe 8 kennenlernen. An Lernstationen werden in diesem Jahr die Fächer Informatik, Deutsch, Englisch und Biochemie im Fokus stehen. Diese besonderen, an gymnasiale Schulfächer angebundenen Stationen gestatten einen abwechslungsreichen ersten Kontakt mit der Schule am Hofbauers Kamp.

Warum können Fische schweben? Dieser Frage können 30 Mädchen und Jungen vierter Klassen beim MINT-Schnuppernachmittag auf den Grund gehen. Sie werden Biologieunterricht mit einer interessanten Themenstellung erleben, wenn sie am Mittwoch, 30. November, von 14.15 bis 15.45 Uhr an diesem naturwissenschaftlichen Angebot teilnehmen.

Zwei Termine laden ein, an einem Schultag von 8.30 bis 13 Uhr zu hospitieren. Am Montag und Mittwoch, 5. und 7. Dezember, werden die Viertklässler die Gelegenheit haben, an Unterrichtsstunden teilzunehmen, mit den Pateinnen und Paten der Jahrgangsstufe 8 eine Schulrallye durchzuführen sowie das Angebot der Mensa zu erleben.

Tag der offenen Tür

Eltern und Erziehungsberechtigte von Kindern der vierten Jahrgangsstufe können zudem an einem Informationsabend teilnehmen. Dieser findet in der GAG-Cafeteria am Donnerstag, 24. November, um 19.30 Uhr statt.

Große und kleine Gäste sind darüber hinaus zum Tag der offenen Tür inklusive einer Schulführung willkommen, der am Freitag, 2. Dezember, zwischen 15 und 18 Uhr sein wird. Hier wird sich die Schule wieder in allen Jahrgangsstufen und Fächern sowie mit vielen interessanten Projekten präsentieren.

Anmeldungen für diese fünf Kennenlernveranstaltungen werden vom Erprobungsstufenkoordinator Björn Igelbrink über das Formular auf der Homepage des Graf-Adolf-Gymnasiums angenommen.

Im Vorfeld hatte Björn Igelbrink bereits eine interessante Veranstaltung für Grundschulkinder durchgeführt, in der sie erleben konnten, wie am GAG im Unterricht und in pädagogischer Hinsicht in der Erprobungsstufe gearbeitet wird. Daher waren sie in Lerngruppen der Jahrgangsstufen 5 und 6 eingeladen und wurden in Kleingruppen über den gesamten Vormittag von Patinnen und Paten aus den achten Klassen betreut, die mit ihnen auch eine Fragenrallye durch Schulhaus und Pausenhöfe veranstalteten.

Hinzu kamen eine Chor-Rhythmus-Improvisation und die am GAG schon legendäre Becher-Percussion. Die abschließende Aufführung war der besondere Knalleffekt am Ende dieses Besuchstags, denn nicht nur Schulleiterin Evelyn Futterknecht zeigte sich begeistert vom Sound der Gesamtgruppe. Es kamen spontan auch Nachbargruppen aus anderen Jahrgängen dazu, die neugierig waren, was hier wohl gefeiert wurde.

„Wir hoffen, dass die Kinder sich bei uns wohl gefühlt haben und auch am Tag der offenen Tür am 20. Januar noch einmal gemeinsam mit ihren Eltern zu uns kommen, um sich über unser Gymnasium zu informieren“, werben die Schulleiterin und der Erprobungsstufenleiter für einen erneuten besuch nach den Schnuppertagen.