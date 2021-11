Illegale Downhill-Strecke im Teutoburger Wald

Tecklenburg

Immer wieder kommt es vor, dass in den Wäldern und an den Hängen in Tecklenburg und Ibbenbüren Mountainbikerauch abseits der offiziellen Wege illegale Abfahrten, sogenannte Downhill-Strecken anlegen, um ihrem Hobby zu frönen. Revierförster Dr. Georg Berkemeier weiß, wie gefährlich derlei Ausflüge mit den geländegängigen Fahrrädern im Teutoburger Wald werden können.

Von Paul Meyer zu Brickwedde