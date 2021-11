Im Adventskalender stecken Gewinne

Der Adventskalender der Interessengemeinschaft (IG) Brochterbeck geht in die zweite Auflage. Zum Preis von fünf Euro ist er in vielen Geschäften in Brochterbeck erhältlich. In den plastikfrei gestalteten Kalendern findet sich neben hochwertiger Fairtrade-Schokolade auf der Rückseite eine Losnummer, mit der man an der Weihnachtsverlosung der IG teilnehmen kann. Jeden Tag wird während der Adventszeit eine Nummer gezogen und auf der Internetseite und einmal in der Woche auch in der Tagespresse veröffentlicht, kündigt die IG an.

Den Kalender, der in einer Auflage von 750 Stück erscheint, ziert eine Luftansicht des Dorfes, aufgenommen per Drohne von Sabine Braungart.

Der Nikolausmarkt wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Er war zunächst in abgespeckter Form geplant worden. Angesichts der steigenden Corona-Zahlen und der Verschärfung der Regeln hat sich die IG entschieden, den Markt nicht zu veranstalten.

Stattdessen wird die IG die Kindergärten besuchen, ihnen Weihnachtsbäume und Päckchen mit Süßigkeiten bringen.